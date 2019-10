Tarvitaan aikamoinen ihme, että Postin neuvotteluissa syntyisi sopimus tämän kuun aikana, arvioi Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Paltan ja työntekijöitä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n neuvottelut ovat olleet pahassa juntturassa. PAU on lyönyt pöytään parin viikon päästä alkamassa olevat työtaistelutoimet.

Osapuolten neuvottelut jatkuivat tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Aarton mukaan neuvottelut ovat olleet lähtökohtaisesti rakentavia, mutta asioita on paljon työstämättä.

”On erittäin epätodennäköistä, että tämän kuun nimiin saataisiin uusi sopimus”, Aarto kertoo.

Posti on kirjepostin vähentyessä keskellä rajua rakennemuutosta. Neuvottelujen keskeisenä kysymyksenä on työnantajan tavoite nykyisten työehtosopimusmääräysten korvaamisesta monilta osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen määräyksillä.

Tarkempiin kysymyksiin uuden työehtosopimuksen sisällöstä, kuten sopimuksen kestoon tai muuhun ei Aarton mukaan ole päästy.

”Keskustelu on käyty siitä, että mitkä Postin ongelmat ovat, ja mitä kautta niitä lähdetään lähestymään” Aarto sanoo.

PAU:n puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan neuvotteluissa ollaan työantajan vaatimusten osalta umpisolmussa ja hyvin kaukana toisista.

”Työantaja on pitänyt vaatimuksestaan kiinni, että meidän työehtosopimuksesta pitäisi repiä kaikki sivut ja korvata ne sillä halvemman ja heikomman työehtosopimuksen määräyksillä. Eli niin palkka kuin kaikki muutkin työsuhteen ehdot oltaisiin heikentämässä, Nieminen sanoo.

Työtaistelut uhkaavat marraskuussa

Postin työmarkkinaneuvotteluilla voi pitkittyessään olla isot vaikutukset. PAU on ilmoittanut, että Postissa postinjakelu, käsittely ja kuljetus ovat marraskuussa lakossa kaksi viikkoa, jollei neuvotteluissa päästä sopuun. Lakko on alkamassa maanantaina 11.11.

Lisäkierroksia on tulossa myös tukitoimista. Työntekijäpuolen kuljetusliitoilla on keskinäinen yhteistyösopimus ja tukitoimia on tulossa. Aarton mukaan tukilakkoilmoituksilla ei ole vaikutusta neuvotteluihin, ratkaistavat asiat eivät ole muuttuneet mihinkään.

”Eivät ne näihin neuvotteluihin ole vaikuttaneet, eivätkä vaikuta”, Aarto sanoo.

Paltan ja PAU:n välisten neuvottelujen piirissä on noin 10 000 henkilöä, joista suurin osa toimii postinjakelutehtävissä. Voimassa oleva työehtosopimus päättyy lokakuun lopussa.

Luvassa on vauhdikas työmarkkinaviikko, sillä lokakuun lopussa päättyy myös Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimus, josta neuvotellaan taas tänään. Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimuksesta odotetaan päänavaajaa työmarkkinakierrokselle.

Palta neuvottelee laajasti työehtosopimuksia. Aarton mukaan työmarkkinakentällä on nyt odottava tunnelma.

”Teknologiateollisuuden päänavausta odotetaan. Kun se on saatu, muutkin neuvottelut, jotka ovat tällä hetkellä käynnissä lähtevät etenemään uudella vaihteella”, Aarto arvioi.