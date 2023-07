Didier Reynders on vakuuttunut, että uusi datansiirtosopimus täyttää EU-tuomioistuimen vaatimukset.

Oikeuskomissaari. Didier Reynders on vakuuttunut, että uusi datansiirtosopimus täyttää EU-tuomioistuimen vaatimukset.

Euroopan komissio ilmoitti maanantaina solmineensa uuden datansiirtosopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus tuo yrityksille selkeämmän sääntely-ympäristön transatlanttisille datansiiroille, kun tähän saakka henkilötietojen siirtäminen ja säilyttäminen Yhdysvalloissa on ollut hankalaa Euroopan unionin tiukan tietosuojalainsäädännön vuoksi.

Asiasta uutisoivat Reuters, Financial Times ja Forbes. Komission mukaan presidentti Joe Bidenin antama uusi asetus takaa eurooppalaisten datalle riittävän tietosuojan tason. EU on aiemmin ollut huolissaan Yhdysvaltojen heikommasta tietosuojalainsäädännöstä sekä tiedustelupalveluiden mahdollisuudesta päästä käsiksi EU-kansalaisten tietoihin.

Aikaisempi Privacy Shield -nimellä tunnettu datansiirtosopimus kumottiin EU-tuomioistuimessa vuonna 2020. Tuomioistuin katsoi, ettei sopimus varmistanut riittävällä tavalla tietojen suojaamista Yhdysvaltain viranomaisilta. Myös aikaisempi Safe Harbor -datansiirtosopimus kumottiin EU-tuomioistuimessa vuonna 2015.

Nyt solmittu sopimus sisältää uusia rajoituksia siihen, miten eurooppalaisten dataa voidaan käsitellä Yhdysvalloissa. Sopimus antaa maan tiedustelupalveluille mahdollisuuden päästä käsiksi EU-kansalaisten tietoihin vain silloin, kun se on tarpeellista ja oikeasuhtaista.

Ihmisten henkilötiedot on myös poistettava, kun niitä ei enää tarvita ja tiedot on suojattava riittävällä tavalla, jos niitä annetaan kolmannen osapuolen käsiteltäväksi. Lisäksi EU-kansalaiset voivat hakea korvauksia, mikäli heidän henkilötietojaan on käsitelty huolimattomasti.

Oikeuskomissaari Didier Reyndersin mielestä uusi sopimus täyttää lakivaatimukset, eikä uusia ongelmia EU:n oikeuslaitoksen kanssa pitäisi tulla.

”Tietosuojakehyksen periaatteet ovat vahvat ja olen vakuuttunut, että olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä, joka vastaa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vaatimuksia”, Reynders sanoo.

Yhdysvaltojen ja EU:n välisiä datasopimuksia aiemmin haastanut yksityisyysaktivisti Max Schrems on kuitenkin tyytymätön uuteen päätökseen. Hän uhkaa ryhtyä jälleen oikeustoimiin sopimusta vastustaakseen ja odottaa tapauksen etenevän EU-tuomioistuimeen ensi vuoden alussa. Schremsin mukaan uusi sopimus toistaa pääasiassa vanhojen datansiirtokehysten piirteitä.

”Se, että joku on ’uutta’, ’kestävää’ ja ’tehokasta’ ei tee siitä kestävää tuomioistuimessa. Meidän pitäisi muuttaa Yhdysvaltain valvontalakeja, jotta tämä saataisiin toimimaan”, Schrems kirjoittaa lausunnossaan Reutersin mukaan.

Muun muassa Applen, Amazonin, Nokian ja Samsungin muodostama eturyhmä DigitalEurope toivotti kuitenkin sopimuksen tervetulleeksi. DigitalEuropen pääjohtaja Cecilia Bonefeld-Dahl sanoo, että datansiirtosopimus edistää liiketoimintaa ja talouskasvua. Transatlanttiset datansiirrot ovat elintärkeitä monikansallisille yhtiöille, jotka tarvitsevat niitä esimerkiksi pilvipalveluissaan ja pankkitoiminnassa.

