Työmarkkinat. ”Meillä on nyt jo eduskunnan päätöksistä riippumatta työmarkkinajärjestelmä isossa muutoksessa”, sanoo Matias Marttinen ja pitää luonnollisena kehityksenä sitä, että yleissitovuus on murtumassa ict-alalla.

Viime kauden valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kuvannut Uuden Suomen haastattelussa osakesäästötiliä onnistumiseksi, joka piti ”neuvotella raamit kaulassa”. Nyt Orpon talouspoliittisena erityisavustajana työskennellyt kansanedustaja Matias Marttinen (kok) muistelee prosessia.

Hän toteaa, että virkamieskanta osakesäästötiliin oli ”hyvin kielteinen”. Hallituksessa väännettiin siitä, tuleeko osakesäästötiliä ylipäätään, ja kompromissiksi muotoutui euromääräinen katto.

200 kansanedustajaa: Matias Marttinen Ensimmäisen kauden kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä. Jäsen valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaostossa sekä kunta- ja terveysjaostossa. Rauman kaupunginvaltuutettu vuodesta 2013. Koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Työskennellyt valtiovarainministeri Petteri Orpon ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen erityisavustajana. Kirjoittanut kirjan 10 teesiä modernille oikeistolle 2019 yhdessä Juho Mäki-Lohiluoman kanssa. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

”Tilejä on avattu yli 230 000 ja tileillä on yli 1,3 miljardia euroa varoja. On tullut valtava buusti kotimaiseen sijoittamiseen ja säästämiseen. Tämä kertoo tässä talossa kaikille poliittisille päätöksentekijöille, että kaikki rajoitteet pitäisi yksiselitteisesti purkaa.”

Marttinen sanoo muistavansa, miten SDP ja vasemmistoliitto vastustivat jyrkästi osakesäästötiliä ja erityisesti nykyinen ministeri Timo Harakka (sd) oli sitä vastaan.

”Vasemmisto ei ole ymmärtänyt sitä, että tästä on tullut laajasti ihan tavallisten, työtä tekevien suomalaisten sijoitusväline. Heidän joukossaan luulisi olevan myös paljon vasemmiston kannattajia.”

Keitä kollegoita Matias Marttinen kehuu, entä mitkä ominaisuudet auttavat häntä työssään?

