Hallituspuolue keskustan riveihin hiljattain palannut konkaripoliitikko Paavo Väyrynen nosti sunnuntaina esiin keskustan entisen puheenjohtajan ja ex-pääministeri Juha Sipilän vuonna 2012 esittämän vaatimuksen, jonka mukaan Suomessa tulee järjestää kansanäänestys, jos maa on siirtymässä euromaiden yhteiseen velkaan.

”Euroopan parlamentin vaaleihin valmistauduttaessa keväällä 2014 Juha Sipilä painotti, että keskusta vastustaa eurobondeja eli yhteistä velkaa ja liittovaltiokehitystä. Eurovaalien edellä Sipilä vastusti muutoinkin vahvoin sanankääntein EU:n kehittämistä velkaunioniksi ja liittovaltioksi. Helmikuun alussa 2014 Sipilä vaati Kaleva-lehden haastattelussa, että Suomessa pitää järjestää kansanäänestys jopa EU:sta eroamisesta, jos unioni siirtyy liittovaltion suuntaan. Eurovaalien jälkeen pidetyssä Turun puoluekokouksessa hyväksyttiin uudistusohjelma, jossa otettiin selkeä kielteinen kanta velkaunioniin ja liittovaltioon”, Väyrynen kertaa Puheenvuoron blogissaan.

Hänen mukaansa keskustan linja asian suhteen kuitenkin muuttui vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen.

”Juha Sipilän johtama hallitus hyväksyi ensi töikseen euroalueen jäsenmaiden taloudellisen yhteisvastuun lisäämisen. Suomi lähti tukemaan Kreikan kolmatta tukipakettia, jolla estettiin Grexit, maan eroaminen euroalueesta”, Väyrynen toteaa.

Nyt käsiteltävänä oleva EU:n elvytysrahasto on Väyrysen mielestä ”huima askel” täydellisen talousliiton toteuttamisessa.

” Kysymys on paljon enemmästä kuin vain eurobondeista ja yhteisistä veloista. Korona-kriisiä pyritään käyttämään verukkeena tämän syvällekäyvän muutoksen toteuttamiseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on todennut, että kysymyksessä on pisin askel syvenevän integraation tiellä sen jälkeen kun rahaliitto oli saatu perustetuksi. Hänen mielestään on suuri periaatteellinen merkitys sillä, että unioni voi nyt ensimmäisen kerran rahoittaa toimintaansa velalla.”

Väyrynen katsoo, että keskusta on nyt ratkaisijan paikalla, kun EU:n elvytyspakettia käsitellään eduskunnassa.

”Elvytysrahasto tulee käsitellä eduskunnassa perustuslain säätämisen järjestyksessä. Se ei voi mitenkään riittää, että elvytysväline hyväksyttäisiin vain 2/3 enemmistöllä. Lisäksi tarvittaisiin ehdottomasti neuvoa-antava kansanäänestys. Tälle vaatimukselle keskustan Oulun puoluekokouksen tulee antaa täysi tukensa.”

Oppositiossa Väyrysen ulostuloon on reagoitu heti.

”Keskusta on menneisyydessä vastustanut EU:n yhteistä velkaa ja liittovaltiokehitystä. Miksi keskustan kanta tässä isänmaan kohtalonkysymyksessä on nyt yhtäkkiä muuttunut vihervasemmistohallituksessa”, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ihmettelee Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen puolestaan pitää Sipilän vanhaa vaatimusta kansanäänestyksestä ”mielenkiintoisena”

”Nytkö keskustaa pettää itsensäkin tämän lupauksen kanssa? ”

