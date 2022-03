Ei viivytellen, mutta huolella. Tästä eduskuntaan valitut puolueet olivat yhtä mieltä, kertoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

”Se on minun ainoa aikatauluni tässä”, Niinistö sanoo.

Presidentti Niinistö tapasi eduskunnan puhemiehistöä, valiokuntien puheenjohtajia ja eduskuntaan valittujen puolueiden johtoa ja kertoo tuloksista tiedotustilaisuudessa. Tapaamisen aiheena olivat Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja vallitsevan turvallisuustilanteen vaikutukset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä sen edellyttämät jatkotoimet.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi keskiviikkona, että eduskunnalle annetaan selonteko, jossa käydään läpi monia asioita mukaan lukien Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys. Selonteosta on määrä käydä keskustelu kevään aikana.

Eduskuntaan annettavassa selonteossa on määrä käydä läpi eri vaihtoehdot ja niihin liittyvät riskit, presidentti kertoo.

”Nuo riskit on huolella käytävä läpi. Tämä on selonteon tarkoitus”, Niinistö kertoi tiedotustilaisuudessa.

Kun vaihtoehtojen ja riskien analyysi on eduskunnassa tehty, on johtopäätösten aika, presidentti sanoo.

”Miksi eduskunta? Muistetaan nyt kuitenkin se, että eduskunta tämän asian ratkaisee, joten totta kai eduskunnalla on oltava kaikki ratkaisun avaimet, eli hyvin analyyttinen selvitys siitä, millaisia ratkaisumalleja on ja mitä riskejä niihin sisältyy, tiedossaan.”

Myös valtioneuvostolla ja presidentillä on omat velvollisuutensa ja oikeutensa, eikä niin, että eduskunnasta ”pompahtaa” kanta ilman esitystä, presidentti muistuttaa.

Niinistö ei halunnut ilmoittaa omaa Nato-kantaansa, koska epäilee, että keskustelun objektiivinen ote häiriintyisi. Saman totesi keskiviikkona pääministeri Marin.

Niinistön mukaan Ukrainan tilanne on ”vaikeasti sanoin kuvattava”.

”Sanat ’järkyttävä’ tai ’julma’ eivät ehkä kaikkia tuntemuksiamme edes ilmaise.”

Tärkeintä olisi löytää liennytystä tai rauhaa, presidentti sanoo. Hän toivoo, että tänään Venäjän ja Ukrainan ulkoministerien keskusteluissa tapahtuisi edes jonkinlaista edistymistä.

Puhelu Putinille huomenna

Niinistö pitää tärkeänä, että Venäjään yritetään pitää yhteyttä ja totesi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin sekä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin tätä tehneen. Niinistö kertoo keskustelevansa Vladimir Putinin kanssa huomenna puhelimitse. Niinistö ei suostunut kertomaan puhelusta tämän enempää, mutta totesi kuulleensa molemmilta suorastaan velvollisuudekseen olla yhteydessä Putiniin, jos sellainen yhteys on.

”Seurauksena, tulen huomenna olemaan puhelinkeskustelussa Putinin kanssa.”

”Minä olen tehnyt aloitteen”, Niinistö kertoi.

Jos ajatellaan konfliktin ratkaisua, yhä useammin on havaittu, että Kiina nousee esiin, presidentti toteaa. Niinistö pyrkii yhteyksiin myös Kiinan kanssa. Hän muistuttaa, että Kiinalla on ollut tarpeita nähdä yhteistyön Euroopan kanssa toimivan ja nyt olisi tarvetta sille, että Kiina pyrkisi takaamaan rauhaa Eurooppaan siltä osin, kuin se voi asiaan vaikuttaa, presidentti toteaa.

”Eskalaation välttäminen on nyt eräs avainkysymys”, Niinistö sanoi viitaten jatkuvaan vaaraan siitä, että sota Ukrainassa laajenee laajemminkin Eurooppaan.

Presidentti puhuu puntarista, jonka punnuksena on tappaminen. Selvästi nähtävissä on, että kun julma tappaminen jatkuu, julkinen paine saada se katkeamaan kasvaa, presidentti huomauttaa.

”Toisella puolella on ihmisten tappaminen, ja toisella puolella eskalaation välttäminen”, Niinistö totesi ja viittaa ilmoituksiin siitä, että Ukraina ei kuulu Naton artikla viiden piiriin, eikä sitä siksi voida auttaa.

”Punnukset ovat kovin eri mitallisia, ja niistä pitäisi sitten löytyä tasapaino. Ei todellakaan helppoa.”

Lisäksi Niinistö puhuu ”pikkupuntarista”, joka koskee Nato-jäsenyyksiä. Siinä puntarissa vastakkain asettuvat Venäjä ja Nato erityisesti sen jälkeen, kun Venäjä on ilmoittanut, että hakea voi kuka vain, mutta Venäjä haluaa estää Natoa ottamasta jäseniä, presidentti sanoo.

”Tämäkin meidän on vain syytä pitää mielessämme.”

Kaikissa Suomen käymissä keskusteluissa on kuitenkin käynyt ilmi, että Nato pitää kiinni avoimien ovien politiikastaan, Niinistö sanoo. Se, kaipaako Suomi ydinsuojaa, on Niinistön mukaan myös selvitettävä, mutta Natolla on myös muutoin konventionaalinen roolinsa.

”Selvästi tunnetaan Suomi hyvin kriteerit täyttävänä maana.”

Näitä keskusteluja Yhdysvalloissa ja Euroopan ei kuitenkaan voi Niinistön mukaan käydä puhumatta Ukrainan sodasta ilman, että esiin tulee eskalaatioriski, jossa suhteessa Suomi on kuvatun ison puntarin valossa vaikeassa tilanteessa. Jos eskalaation tarve ja pakko tulee esiin, loppuun helposti kuulee kehotuksen maltista.

”Se on se ohje, jota tällä hetkellä esimerkiksi Nato-maat noudattavat suhteessa Ukrainan sotaan.”

Esimerkiksi ilmatilakysymys liittyy eskalaation välttämiseen. Natossa on arvioitu, että ilmatilan sulkeminen saattaisi johtaa eskalaatioon, Niinistö toteaa. Tärkeintä on yrittää edistää rauhaa, Niinistö sanoo ja viittaa jälleen velvollisuuteensa, mutta epäilee hiukan keskusteluiden vaikutuksia.

”Minulla on edelleenkin se kuva, että viime kädessä Venäjä ja Putin haluavat puhua amerikkalaisten kanssa. Tässä on koko se Venäjän haaste oikeastaan suunnattu Yhdysvaltoihin, vaikka siinä muut kärsivät.”

Suomen valtiojohtoon ei ole kohdistunut hybridivaikuttamista presidentin tiedon mukaan.

Entä kansanäänestys?

Niinistö totesi aikaisemmin lausuneensa, että kansan mielipide on syytä legitiimisti todeta, jos Nato-kysymyksessä päätetään edetä. Tämä vaatisi valtavan mielipidetiedustelun ja ollaanko sitten kaukana kansanäänestyksestä, Niinistö kertasi pohtineensa.

”Tämä tilanne, jossa nyt olemme, on tietysti toisen tyyppinen”, presidentti sanoi.

Hän ei korostaisi niin paljon hybridivaikuttamista kansanäänestyksen osalta, vaikka sitä varmasti olisi helppo harjoittaa ja kohdentaa tiettyihin ryhmiin. Voidaanko nyt ajatella tehtävän laajamittaista mielipidetiedustelua?

"Minusta sitä täytyy nyt sitten pohtia vakavasti. Edelleen kuitenkin korostan sitä, että meillä on tässä vähän sitä traumaa, jota pyrittiin EU-kansanäänestyksellä poistamaan, eli vakuuttamaan nekin, jotka tappiolle jäivät.”

Sellainen tuntuma on presidentin mukaan tärkeä saada, jotta ei ”jää ikuisia halkeamia” kansan mielipiteeseen.

Niinistön mukaan Suomella on tiiviimpi keskusteluyhteys Ruotsiin kuin koskaan ennen. Niinistö tapaa Ruotsin pääministerin ensi viikon alussa.

Ruotsin linjausta nostaa puolustusmenojaan Niinistö pitää tervetulleena. Ruotsi aikoo kasvattaa puolustusmenojaan kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta, eli ”Nato-tasolle”.

Presidentti muistuttaa, että myös Saksa on lisännyt puolustusmenojaan ja tukee aseviennillä Ukrainaa.

”Siinä kääntyi historian lehti eurooppalaisessa turvallisuus- ja puolustusajattelussa. Meiltä katoaa pöydästä nyt, sanoisinko hämillinen Saksa”, Niinistö toteaa ja lisää, että ”meillä on toimiva Saksa”.

”Suuri jäsenmaa, niin kyllä se oli todellinen ’wende’.”

Ruotsin ratkaisu on samansuuntainen ja ”Suomessakin tehdään ratkaisuja tässä suhteessa”, presidentti sanoo.

Niinistöltä kysyttiin, onko Suomi käytännössä liittoutunut maa. Niinistön mukaan asiasta ei ole epäilystä edes Venäjällä.

”Mehän olemme liittoutuneet EU:n kautta jo 27 vuotta sitten, ja meidän kehittynyt kumppanuutemme Naton kanssa on varsin pitkälle mennyttä yhteistyötä.”

Niinistö muistuttaa myös, että viime vuosikymmenen aikana on tehty useita kahden ja kolmen välisiä turvallisuus- ja puolustussopimuksia läntisten kumppanien kanssa.

”Tässä on paljon tapahtunut. Suunta on otettu hyvin vahvasti.”

