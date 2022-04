Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin joutui ottamaan kantaa eduskunnan ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtajan, ex-ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sa) väitteisiin Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaihtoehdoista Ylen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla.

Tuomioja kertoi lauantaina Hufvudstadsbladetille, että Ruotsi olisi ehdottanut Suomen ja Ruotsin puolustusliittoa vaihtoehdoksi Natolle. Sekä Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) että Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ovat kiistäneet Tuomiojan väitteet.

”Näen näin, että nämä kaksi asiaa eivät sulje toisiaan pois. Olemme tiivistäneet jatkuvasti yhteistyötä Ruotsin ja Naton kanssa, en näe, että ne olisivat toisensa poissulkevia. Vastaavaa järjestelyä kuin Nato ei kuitenkaan ole olemassa”, Sanna Marin vastasi asiaa koskevaan kysymykseen haastattelutunnilla.

Pääministeri pitää moniäänistä keskustelua turvallisuuspolitiikan vaihtoehdoista tärkeänä.

”Mielestäni keskustelu, jota käydään on analyyttistä ja erilaisia ulottuvuuksia on pyritty arvioimaan. En allekirjoita sitä, etteikö analyyttistä keskustelua voitaisi käydä. Kyllä kansanedustajilla on mahdollisuus ja oikeus käydä keskustelua. Itse en lähde puheita suitsimaan. Erilaisia kantoja ja mielipiteitä saa esittää.”

”On oleellista huomata, että jos keskustelu ei nyt ole avointa, niin nämä kaikki nousevat myöhemmin kummittelemaan. Sitten kun on keskusteltu, tehdään toivottavasti ratkaisu ja toivon mukaan niissä ratkaisuissa myös pysymme”, pääministeri sanoi.

Selonteko ensi viikolla

Hallitus on antamassa eduskunnalle ensi viikolla selonteon Ukrainan sodan vaikutuksista ja Suomen vaihtoehdoista parantaa turvallisuuttaan. Sanna Marin uskoo, että selonteon käsittelyn yhteydessä muodostunee konsensus turvallisuuspoliittisista valinnoista.

”Nyt Nato-keskustelu on Suomessa edessä. Itse pidän tärkeänä, että muodostaisimme mahdollisimman laajan konsensuksen. En usko yksimielisyyteen, mutta aika lähelle sitä pitäisi pyrkiä.”

Tämän kannan pohjalta valtioneuvosto yhdessä presidentin kanssa voisi Marinin mukaan antaa tiedonannon tai toisen selonteon eduskunnalle mahdollisesta Nato-jäsenyyden hakemisesta. Tässä tilanteessa eduskunta voisi äänestää Nato-hakemuksesta, jos eriäviä kantoja ilmenee.

Suomi kartoittaa pääministerin mukaan Nato-maiden suhtautumista Suomen mahdolliseen hakemukseen. Hän ei kuitenkaan avannut sunnuntaina, kuinka moni 30:stä maasta olisi valmis hakemuksen hyväksymään.

”Suomi ja Ruotsi täyttäisivät varmasti jäsenyyden ehdot”, Marin sanoi.