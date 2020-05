Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi maanantai-illan A-studiossa selvät sanat siitä, mikä hallituksen linja on koronaviruksen kanssa: tukahduttaminen vai hallittu leviäminen.

Joukko suomalaistutkijoita on julkaissut hallitukselle avoimen kirjeen, jossa he toivovat hallituksen tavoiteeksi koronaviruksen tukahduttamista. Keskustelua on herättänyt myös valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen exit-työryhmän raportti, jossa on puhuttu hallitusta leviämisestä.

Kiurulta kysyttiin Ylen A-studiossa, miksei hallitus pyri siihen, että koronaviruksen aiheuttama tauti poistettaisiin Suomesta. Kiuru vastasi, että hallituksen linja on selvä.

”Kyllä olen sillä tavalla eri mieltä. Itse asiassa luin tämän asiantuntijajoukkueen lähestymisen, joka oli tämä kirje tai avoin viesti. En tunnista sellaisia asioita, mitä me emme yhdessä täällä yrittäisi. Itse asiassa ajattelen, että meillä on hyvin samanlaiset näkökulmat. Hallituksen kanta on aivan selvä: tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä. Se on aivan ehdoton tavoite, joka meillä on alusta asti ollut. Silloin kun tautitilanne oli paljon parempi, alkuun, niin silloinhan me nimenomaan tukahdutimme jokaisen tautipesäkkeen ympäri Suomea. Haimme, jäljitimme ne kaikki. Silloin, kun tätä tautia tuli enemmän, silloin osaksi tautiketjut menivät rikki. Täytyy muistaa, että meillä on paljon Suomessa alueita, joissa kaikki tartunnat on pystytty jäljittämään. Silloin täytyy myös sanoa, että se on nimenomaan pätenyt, että jokainen tartunta haetaan ja sitä kautta myöskin altistuneet. Kyllä tässä on yhteinen tarkoitus nimenomaan estää viruksen leviämistä”, Kiuru sanoi.

Kiurulta kysyttiin, miksi on puhuttu myös hallitusta leviämisestä.

”Tämä on juuri se erikoinen julkinen keskustelu, johon törmäämme usein, että käytetäänkö tiettyjä sanoja ja se johtaa tietynlaisiin tulkintoihin. Meillä keskitytään päivät pitkät siihen, mikä on se oikea tapa tulkita asioita. Edustan terveysministerinä hallituksen kantaa, joka on ollut tavoitteena aivan sama. Pyrimme estämään viruksen leviämistä”, Kiuru sanoi.

Studiossa niin ikään ollut professori Marjukka Myllärniemi, joka kuuluu avoimen kirjeen kirjoittajiin, sanoi, että kenties kyse on tutkijoiden ja poliitikoiden erilaisesta retoriikasta.

”Me haluaisimme että tartuntaluku olisi alle 1 pysyvästi ja se olisi hallituksen tavoite”, Myllärniemi sanoi.

Hänen mielestään taudin annettiin aluksi levitä Suomessa, vaikka Kiurun mukaan alkuksi strategiana oli tautiketjujen löytäminen ja sitä kautta leviämisen estäminen.

Myllärniemi kuitenkin itsekin myönsi, että tavoitteena pelkkä tartuttavuus- eli R0-luku olisi liian yksioikoinen ja mustavalkoinen. Näin on myös pääministeri Sanna Marin (sd) sanonut.

Jo aiemmin sdp:n kansanedustaja Aki Lindén vastasi tutkijoille, että tukahduttaminen on hallituksen tavoite.

