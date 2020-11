Donald Trumpin voiton todennäköisyydeksi on laskettu vain noin 12 prosenttia, mutta Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat tiukempi kisa kuin äkkiseltään näyttäisi, arvioi Taloustutkimus Oy:n tutkimus- ja asiakkuusjohtaja, gallupien tuntija Juho Rahkonen.

”Esimerkiksi mielipidetutkimuksia seuraavan ja arvioivan FiveThirtyEight-sivuston mukaan ratkaisevin osavaltio on tällä hetkellä 20 valitsijamiehen Pennsylvania, jossa Joe Bidenin kannatus on noin 52 ja Donald Trumpin kannatus 47 prosenttia”, Rahkonen kirjoittaa Taloustutkimuksen kaupallisessa blogikirjoituksessa Talouselämässä.

”Viiden prosenttiyksikön kaula on toki isompi kuin tavanomainen kyselyiden virhemarginaali (tyypillisellä tuhannen vastaajan otoksella se on noin 3 prosenttiyksikköä), mutta ei aivan mahdoton kurottavaksi umpeen. Muissa tärkeimmissä vaa’ankieliosavaltioissa Floridassa ja Arizonassa Bidenin johto on alle kaksi prosenttiyksikköä (tilanne viikkoa ennen vaaleja).”

Pennsylvanian äänestäjien kääntyminen Trumpin kannalle oli ratkaisevassa roolissa vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Osavaltion tämänhetkisestä jännitysnäytelmästä kerrotaan lisää jutussa linkin takana.

Rahkosen mukaan kannattaa myös muistaa, että ”vastaajamäärästä riippumatta virhemarginaali on aina sitä isompi ja ennuste epävarmempi, mitä lähempänä tulos on 50–50-tasatilannetta”.

”Trumpin voiton todennäköisyyttä lisää se, että istuva presidentti on harvoin jäänyt valitsematta jatkokaudelle. Lisäksi osakekurssit suosisivat hänen jatkokauttaan.”

Trumpin voitonmahdollisuuksien väläyttämisestä huolimatta Rahkonen korostaa, että kyselytutkimusten ylivoimainen enemmistö niin valtakunnallisesti kuin useimmissa osavaltioissa puhuu selvää kieltään: Biden on saamassa enemmän valitsijamiehiä, ja hänestä on mitä todennäköisimmin tulossa Yhdysvaltojen 46. presidentti.

Trumpin kannattajat tosin pohjaavat luottonsa seikkaan, joka päti vuoden 2016 vaaleissa: ainakaan kansallisen tason gallupit eivät välttämättä kerro totuudenmukaista kuvaa yhdysvaltalaisten näkemyksistä.

Politico: Trumpin ”kapea tie” voittoon

Myös Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola viittaa Twitter-tilillään Trumpin ohuisiin mahdollisuuksiin jatkaa presidenttinä. Hän on jakanut Politico-verkkolehden jutun, joka kertoo Trumpin ”kapeasta tiestä” mahdolliseen voittoon.

Politicon mukaan Trumpilla on sauma jatkokauteen, jos hän kykenee – tiivistetysti – pitämään hallussaan vuonna 2016 puolelleen voittamansa eteläiset vaa’ankieliosavaltiot sekä Pennsylvanian. Trumpin kampanja onkin keskittynyt lähes täysin niihin osavaltioihin, jotka hän sai puolelleen viime vaaleissa. Floridassa, Pohjois-Carolinassa sekä Arizonassa Trump on lehden mukaan gallupeissa iskuetäisyydellä Bidenista, mutta Pennsylvania vaikuttaa tällä kertaa hankalalta vuoden 2016 yllätyksestä huolimatta.

Florida on Trumpille pakkovoiton paikka, jonka menettäminen kaataisi hänen mahdollisuutensa. Mutta Politicon mukaan myös Pennsylvania, jossa Trump on noin viiden prosenttiyksikön takamatkalla, saattaa Bidenin voittaessa osoittautua ratkaisevaksi.

”Jos hän ei voita Pennsylvaniaa, hänelle jää lähes olemattomat mahdollisuudet. Se selittää, miksi Trump on täysin keskittynyt osavaltioon ja piti siellä neljä tilaisuutta lauantaina”, Politico kertoo.

Trump on pyrkinyt horjuttamaan Bidenin suosiota etenkin tarttumalla tämän kommentteihin osavaltiolle tärkeästä öljyteollisuudesta ja öljyn korvaamisesta uusiutuvalla energialla ajan kanssa.

Pennsylvanian voittaminen ei kuitenkaan sinänsä takaisi Trumpille jatkoa Valkoisessa talossa.

Yhdysvalloissa arvioidaan, että Trumpin voiton edellytys voi olla niukan vaalituloksen käsittely oikeusteitse. Esimerkiksi merkittävä demokraattistrategisti ennakoi Politicon mukaan tilannetta, jossa ehdokkaat ovat valitsijamiehissä tasatilanteessa, mutta Pennsylvanian tulos on viimeisenä osavaltiona vahvistamatta.

”Jos emme voita vaali-iltana, he haastavat tuloksen, ja [oikeudessa] he voittavat”, strategisti ennusti.

Trump on jo ennalta puhunut toisaalta postiäänestyksen epäluotettavuudesta ja toisaalta siitä, ettei aio tunnustaa Bidenin voittoa. Hän on myös ennakoinut, että vaalitulos päätyy lopulta Yhdysvaltain korkeimman oikeuden käsittelyyn.

Demokraattisen TargetSmart-datayhtiön toimitusjohtaja Tom Bonier arvioi, että voittaakseen Trumpin täytyy saada ennenkuulumattomat väkimäärät liikkeelle varsinaisena äänestyspäivänä ja suoriutua loppurutistuksesta täysin virheettä. Myös Bonier arvioi, että Trumpin ”täytyy voittaa oikeusteitse”.

