Metsäkysymys kuumensi tunteita MTV:n puheenjohtajatentissä.

Hallitus on kiistellyt julkisuudessa EU:n komission valmistelemasta metsästrategiasta, joka on herättänyt kohua metsäalalla. Etenkin vihreät on arvostellut keskustaa ja sdp:tä metsäteollisuuden lobbaamisesta ympäristönäkökulman kustannuksella.

Keskustan ja sdp:n edustajat ovat julkisuudessa korostaneet, että metsäpolitiikka on osa kansallista lainsäädäntöä, eikä EU:lla ole toimivaltaa puuttua siihen. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) painotti tiistaina, että kysymykset hakkuutasoista ja metsänkäyttömenetelmistä ovat nimenomaan kansallista metsälainsäädäntöä.

Oppositiosta liike nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo kritisoi Suomi-areenan tentissä vihreitä siitä, että puolue haluaa luovuttaa asiassa päätäntävallan ja syytti vihreitä epäisänmaalliseksi. Kommentti sai vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon hiiltymään.

”Ei kukaan ole sanonut niin. Lopettakaa nyt epätosien puhuminen ihan oikeasti”, Ohisalo puuskahti.

”Täällä sanotaan, että joku Euroopan unionista tulee ja vie kaiken päätösvallan metsien käytössä, ja kukaan ei ole sanonut, että kaikki päätösvalta lähtee.”

Ohisalo muistutti, että kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ilmastotavoitteisiin, eikä metsäkysymyksiä voida irrottaa ilmastopolitiikan kokonaisuudesta. Hän ihmetteli, mistä päästövähennykset haetaan, jos metsistä ei saa puhua.

”Kertokaa, mistä muualta liikenteestä, maataloudesta, asumisesta ne päästöt sitten haetaan. Metsät on tässä yksi elementti, ja sitä ei voi täysin sivuuttaa.”

Ohisalolta tivattiin tentissä useaan otteeseen vastausta siihen, onko vihreät valmis luovuttamaan metsäkysymyksessä osin päätösvaltaa EU:lle. Ohisalo huomautti, että päästökauppajärjestelmäkin on EU-tasoinen.

”Kyllä tällaisista rajat ylittävistä asioista pitää päättää rajat ylittävästi”, Ohisalo vastasi.

Keskustan Lohelta heti jyrkkä ei

Keskustan Markus Lohi asettui välittömästi päinvastaiselle kannalle.

”Keskusta ei ole valmis siihen. Keskusta ei tue sellaista hallitusta, joka on antamassa päätösvaltaa, miten Suomessa metsiä hyödynnetään ekologisesti kestävällä tavalla. Sellaista valtaa ei anneta EU:lle. Se ei kuulu perussopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimivaltaan, eikä sitä tule näin kevyesti lähteä laajentamaan missään tapauksessa.”

Lohi huomauttaa, että Suomi on sitoutunut yhteisiin päästövähennyksiin, mutta ei siihen, että ”EU:sta tullaan sanomaan, mikä on kestävää metsänhoitoa”.

”Sen päättää Suomi itse nyt ja tulevaisuudessa”, Lohi sanoi.

Sanailu sai toimittajankin toteamaan, että tunteet käyvät nyt tentissä kuumina.

Vasemmistoliitto huomioisi hiilinielut

Vihreiden linjoilla metsäkysymyksessä ollut vasemmistoliitto katsoo, että hiilinielut pitäisi huomioida EU-tasolla.

”Kukaan ei ole luovuttamassa päätäntävaltaa EU:lle meidän metsistä. Se on minun mielestäni ihan selvää ja siitä on myös selvä hallitusohjelmakirjaus”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi tentissä.

”Mutta on myös Suomen etu ilmastopolitiikassa, että kun EU:lla on toimivaltaa ympäristö- ja ilmastopolitiikassa, niin hiilinielut huomioidaan, koska jos me emme ole valmiita vahvistamaan hiilinieluja täällä, niin silloin meillä pitää olla valmiutta vähentää päästöjä vielä enemmän teollisuuden puolella, maatalouden puolella, liikenteen puolella. Onko sitten niin, että nämä muut hallituskumppanit ovat valmiita kiristämään tavoitteita näillä sektoreilla?” Andersson ihmetteli.

Komission on määrä julkaista tänään ilmastolakipaketti, johon myös metsästrategia kuuluu.