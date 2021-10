Poliisin ja opetusministeri Li Anderssonin (vas) näkemykset perjantain tapahtumista Valtioneuvoston linnan luona eroavat jyrkästi toisistaan.

Helsingin poliisi kertoi lauantaina, että Elokapinan mielenosoituksen vuoksi turvallisuuden arvioitiin heikentyneen siten, että Valtioneuvoston linnan turvallisuushenkilökunta ohjasi rakennuksessa olevat henkilöt - tasavallan presidentin, ministerit ja muut virkamiehet - ulos rakennuksesta vaihtoehtoisten reittien kautta.

Li Andersson kertoo kuitenkin kävelleensä valtioneuvoston istunnosta ”ihan normaalisti” hakemaan takkinsa alakerrasta ja sitten poistuneensa samalla tavalla kuin aina muutenkin.

”Evakuointi ei ainakaan omalta osaltani pidä paikkaansa tai en huomannut sitä”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo Helsingin Sanomille, ettei häntä ohjattu kulkemaan tavallisesta poikkeavaa reittiä.

”Ei minua reititetty mitään muuta kautta kuin sitä, mitä aina kuljen. En käytä pääovea koskaan.”

Niinistö sanoo, ettei hän pysty arvioimaan, oliko tilanne uhkaava. Sekä autolla että kävellen tullessaan hän saapuu Valtioneuvoston linnaan aina Aleksanterinkadun puolelta.

”Näin ollen minulla ei ole mitään havaintoa mielenosoituksesta. En pysty sanomaan siitä mitään. Kaikki meni normaalisti, niin kuin muulloinkin menetellään.”

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma ihmettelee, miten tilannekuvaus voi olla näin poikkeava.

”Kuvien perusteella yksi ministeri oli juttelemassa mielenosoittajien kanssa, toinen ministeri kertoo poistuneensa normaalisti. Poliisin mukaan ministereihin kohdistui niin vakava uhka, että heidät piti evakuoida”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Vuorelma kysyi jo perjantaina, miksi poliisi luo kuvaa vaarallisesta ja turvallisuutta uhkaavasta tilanteesta, kun mediatietojen mukaan mielenosoitus on sujunut rauhallisesti.

”Tällaisesta viranomaiskielestä syntyy vaikutelma, että sillä pyritään vaikuttamaan kielteisesti mielikuviin,ei viestimään neutraalisti.”

Perjantain mielenosoituksessa otettiin poliisin mukaan yhteensä 52 henkilöä kiinni.

”Neljä heistä oli alaikäisiä, joten heitä ei pidetty kiinni sen pidempään. Loput 48 on pidetty kiinni, sillä on ollut syytä epäillä, että he jatkaisivat rikollista toimintaa. Samalla poliisi on suorittanut esitutkintaan liittyviä toimenpiteitä. Lauantaina 9.10. mielenosoittajia on päästetty pois sitä mukaan, kun heitä on saatu kuulusteltua. Tavoitteena on saada kaikki mielenosoittajat vapautettua kuluvan illan aikana”, Helingin poliisi kertoo tiedotteessaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski ihmettelee, miksi Elokapinan mielenosoittajia pidetään niin vakavana uhkana, että poliisi on pitänyt heitä säilössä jopa 12 tuntia.

”Erilaiset väkivallattomat aktiot, demot ja valtaukset olleet kansalaisaktivismin tapoja aina. Mikä nyt on muuttunut?”