Tänään kokoomuksesta lähdöstään ilmoittanut Wille Rydman oli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa viimeinen läpimennyt kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä.

LUE MYÖS Wille Rydman eroaa kokoomuksesta – Ehdolla eduskuntavaaleissa

Nyt gallupkärjessä keikkuva kokoomus on jo tähän mennessä saanut sen kaltaisen kavalkadin tunnettuja nimiä ehdolle, että siinä joukossa pärjääminen ja paikan säilyttäminen eduskunnassa olisi tehnyt kohun keskelle ajautuneelle ja eduskuntaryhmästä jo lähteneelle Rydmanille joka tapauksessa tiukkaa. Puoluejohdon kanssa hankauksiin joutuminen harvemmin edistää vaalikampanjaa.

Tunnetuista Helsingin vaalipiirin uusista kokoomusnimistä ehdokaslistalle on ilmoittautunut valtakunnan tason ääniharava Elina Valtonen, joka viime eduskuntavaaleissa keräsi vielä ääniä Uudellamaalla. Hän saanee yhden paikoista, joita kokoomus viimeksi sai Helsingistä kuusi.

Valtosen suosiosta kertoo se, että puolentoista vuoden takaisissa kuntavaaleissa hän napsi Helsingissä ääniä neljä kertaa enemmän kuin Rydman. Puolueen jättävän konservatiivisen laidan poliitikon yhdeksi perinnöksi jää se, että hän tarjoutui haastamaan kuntavaaleissa pormestarikisaan ilmoittautuneen oman puolueen Kirsi Pihan, joka lopulta luopui tavoitteestaan.

Helsingissä on tänä keväänä ehdolla myös entinen Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg, jonka näkemyksille on ollut mediassa paljon kysyntää Venäjän hyökkäyssodan riehuessa Ukrainassa. Hänellä on mahdollisuuksia onnistua ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan.

Lisäksi Helsingin kokoomuksen listalta löytyy esimerkiksi Lähi-idän ja islamin asiantuntija Seida Sohrabi. Tunnettuuttaan viime eduskuntavaaleista kasvattanut Sohrabi kykenee houkuttelemaan äänestäjiä, joita kiinnostavat esimerkiksi perussuomalaisten teemat.

Näin tekee myös Rydmania Pihaa vastaan käydyssä pormestarikisassa tukenut Atte Kaleva. Jälkimmäinen pääsi tällä kaudella eduskuntaan varapaikalta, kun Juhana Vartiainen siirtyi Helsingin pormestariksi kuntavaalien jälkeen.

Pormestari Vartiainen ei siis nyt ole kokoomuksen ehdokaslistalla, mikä on puolueelle menetys Helsingissä. Niin on myös se, että kansanedustaja Jaana Pelkonen on kolmisen vuotta sitten ilmoittanut, ettei lähde ehdolle näissä vaaleissa.

Nykyisistä Helsingistä valituista kokoomuskansanedustajista jatkamassa ovat Kalevan lisäksi äänestäjien kestosuosikki Ben Zyskowicz sekä vuoden 2019 vaaleissa Rydmania paremmin pärjänneet Terhi Koulumies ja Sari Sarkomaa. Kaikkia ehdokkaita Helsingin kokoomus ei ole vielä nimennyt.

Helsingistä valitaan näissä eduskuntavaaleissa 23 kansanedustajaa, kun vaalipiiri sai yhden paikan lisää. Se lisää gallupsuosion lisäksi kokoomuksen mahdollisuutta saada sieltä läpi enemmän kuin viime vaalien kuusi kansanedustajaa.

Olisi Rydmankin voinut tietysti mennä edelleen läpi kokoomuslaisena, mutta nyt hän on päättänyt yrittää toisaalla.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.