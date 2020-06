Isojen jäsenmaiden EU-puheenjohtajuuksiin ladataan aina paljon odotuksia, koska niillä on kokonsa puolesta enemmän vaikuttavuutta. Nyt hetki on entistä kriittisempi, koska EU on päättämässä valtavasta elvytyspaketista, jonka suurin maksaja on Saksa.