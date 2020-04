THL on päivittänyt testausohjetta yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa. Päivitetyn ohjeen mukaan testaukseen tulisi vastedes ohjata kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa.

Tähän saakka ohjeissa on jouduttu priorisoimaan potilaita, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita, sekä sote-alan henkilökuntaa, joita on testattu myös lievien oireiden perusteella, jotta hoitohenkilöstö pääsee nopeasti takaisin töihin ja työvoiman riittävyys varmistetaan.

Aiemmin testauskapasiteetti ei riittänyt laajaan testaamiseen, mutta lieväoireisiakin on saanut testata, jos kapasiteettia riittää. Eilen illalla THL tiedotti ohjeiden päivityksestä, joka käytännössä tarkoittaa testaamisen laajentamista lieväoireisiin.

Testaukseen ohjataan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa.

Ohjeen tavoitteena on sosiaali- ja terveysministeriön testausta koskevan strategian mukaisesti torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky sekä jäljittää tehokkaasti tartuntaketjuja ja luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka kuva. Tilannekuvan avulla arvioidaan rajoitustoimien välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta ja kestoa.

”Testaus on ketju, joka alkaa terveydenhuollossa tehtävästä näytteenotosta. Sen jälkeen näyte tutkitaan laboratoriossa. Tuloksen perusteella sairastuneet voidaan tunnistaa nopeasti, hoitaa eristysolosuhteissa sairaalassa tai kotona sekä estää jatkotartuntoja asettamalla altistuneet karanteeniin”, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotteessa.

Suomen testauskapasiteetti on nostettu THL:n mukaan jo reiluun 4000 näytteeseen päivässä. Vielä pari viikkoa sitten Suomen laboratorioiden koronatestauskapasiteetti oli 2500 testiä päivässä.

”Tällä hetkellä palvelujärjestelmän toimiluvalliset kliinisen mikrobiologian laboratoriot pystyvät tutkimaan virustartunnan tunnistamiseen soveltuvalla PCR-tekniikalla jo yli 4 000 näytettä päivässä”, THL:n tiedotteessa todetaan.

”Tavoite on edelleen kasvattaa jokaisen sairaanhoitopiirin ja keskeisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden näytteenotto-, testaus- ja tartunnanjäljittämiskapasiteettia. Yksityisten terveyspalveluiden tuottajien tulee tukea tätä toimintaa”, tiedotteessa todetaan.

THL: Käsidesiä oltava julkisissa tiloissa

THL patisteli keskiviikkona myös tehokkaampaan käsihygieniaan ja totesi, että käsien desinfiointi tulisi olla mahdollista kaikissa julkisissa tiloissa.

”Hygieniatoimia voidaan vielä tehostaa esimerkiksi parantamalla mahdollisuutta käsien desinfiointiin julkisissa tiloissa. Käsihuuhdetta tulisi olla tarjolla aina, kun käsienpesu ei ole mahdollista”, THL:n keskiviikon tiedotteessa todetaan.

Näin desinfioit kädet oikein Ota käsihuuhdetta riittävästi (3-5ml). Hiero huuhdetta kaikkialle käsiin, kunnes aine on haihtunut ja kädet ovat täysin kuivat. Desinfioinnin tulisi kestää 20–30 sekuntia, jotta desinfiointiteho on riittävä. Lähde: THL

THL suosittelee desinfiointipisteitä esimerkiksi ostoskeskusten oville ja tiloihin, kauppojen ulko-ovien ja kassojen läheisyyteen, wc-tiloihin, liikenteen solmukohtiin, kuten asemille ja terminaaleihin, julkisiin liikennevälineisiin, työpaikoille, kouluihin ja päiväkoteihin sekä kaikkiin julkisiin tiloihin.

”Hyvän käsihygienian merkitystä ei voi korostaa liikaa. Käsien desinfiointi tulisi olla mahdollista lähes tilanteessa kuin tilanteessa. Jokainen voi huolehtia omasta käsihygieniastaan myös esimerkiksi kantamalla mukana pientä käsihuuhdepulloa”, THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta sanoo tiedotteessa.

Julkisissa tiloissa käyttöön soveltuu THL:n mukaan esimerkiksi mikä tahansa alkoholipohjainen käsihuuhde, jonka alkoholipitoisuus on yli 70 prosenttia.

”Julkisilla paikoilla tarjolla olevissa käsihuuhteissa voidaan hyödyntää teknistä laatua olevaa lähtöainetta. Näin voidaan varmistaa, että terveydenhuollon ammattikäytössä olevat desinfiointiaineet riittävät sen tarpeisiin”, THL:n tiedotteessa todetaan.

Myös THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen painotti käsidesin käytön tärkeyttä hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona ja totesi, että käsidesiä on oltava tarjolla julkisissa tiloissa.