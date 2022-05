Eduskunta on hyväksynyt uuden ilmastolain, jonka tavoitteena on, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Uudessa ilmastolaissa säädetään uusista ilmastotavoitteista. Hiilineutraaliustavoitteen lisäksi laki asettaa päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Lakiin lisätään myös hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite. Uudistuksen myötä laki laajenee koskemaan myös maankäyttösektoria, eduskunta tiedottaa.

Uudesta laista iloitseva hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä nostaa esiin kaksi lain merkittävää piirrettä: päästövähennystavoitteita on tiukennettu ja päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia täsmennetty aiempaan nähden.

”Pidän erityisen tärkeänä hiilineutraaliustavoitteen kirjaamista lakiin. Ilmastolaki varmistaa, että jokaisen tulevan hallituksen on tehtävä ilmastotoimia niin, että tavoite toteutuu”, Kivelä sanoo tiedotteessa.

Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ilmastolaissa säädetään valtakunnallisista ilmastopolitiikan suunnitelmista, joiden avulla Suomen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ja ilmastonmuutokseen sopeudutaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. kesäkuuta 2022. Samalla voimassa oleva ilmastolaki kumotaan. Lakiehdotus hyväksyttiin ympäristövaliokunnan mietinnön (YmVM 2/2022) mukaisena.

Kivelä korostaa tiedotteessaan, että uusi ilmastolaki on ”selkeä parannus nykytilaan, mutta tiukennuksille on tarvetta jatkossakin”. Ensi syksynä on suunniteltu annettavan ilmastolakia täydentävät hallituksen esitykset ilmastopolitiikan suunnitelmien valituskelpoisuutta koskevasta muutoksenhakuoikeudesta sekä kuntien ja alueiden ilmastosuunnitelmista.

”Nämäkin uudistukset ovat tarpeellisia, sillä ilmastokriisin torjumisessa pohjimmainen kysymys on ihmisten, eli meidän kaikkien, oikeudesta turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Siksi on tärkeää, että tätä oikeutta turvaa vahva ilmastolaki, jota päivitetään jatkuvasti”, Kivelä sanoo.