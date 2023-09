Entinen ulkoministeri, kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr) on suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi Uutissuomalaisen gallupissa.

Hän saa 26 prosentin kannatuksen, kun entinen pääministeri, professori Alexander Stubb (kok) saa 18 prosentin kannatuksen. Kolmantena USU-gallupissa on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola (sit), jota kannattaa 12 prosenttia vastaajista.

Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kerää 9 prosentin kannatuksen samoin kuin Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk).

SDP:n entinen puheenjohtaja, EU-komissaari Jutta Urpilainen sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson saavat molemmat 3 prosentin kannatuksen. KD:n puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kerää 1 prosentin kannatuksen.

Tarkastelu ikäryhmittäin on kiintoisa: Haavisto on selvin luvuin suosituin 18–59-vuotiaiden ryhmissä, mutta 60-vuotiaista alkaen kärkikaksikon tilanne tasoittuu ja 70-vuotiaista lähtien Stubb menee jo hienoisesti Haaviston ohi. Naisten keskuudessa Haavisto on 33 prosentin kannatuksella suosituin seuraavaksi presidentiksi. Miesten joukossa suosituimmat ehdokkaat ovat Haavisto 19 prosentin ja Stubb 18 prosentin kannatuksella.

Tietoykkösen toteuttamassa kyselyssä vastaajat saivat valita suosikkinsa seuraavaksi presidentiksi kymmenestä henkilöstä, jotka ovat ilmoittautuneet ehdokkaaksi tai harkitsevat ehdokkuutta presidentinvaaleissa. USU-gallupiin vastasi tuhat suomalaista 22.8.–3.9. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään sunnuntaina 28. tammikuuta 2024.

Valitsijayhdistysten kautta ehdolle ovat asettumassa Haavisto, Rehn ja Aaltola. Valitsijayhdistyksen ehdokkuuteen vaaditaan 20 000 kannattajakorttia.

