Puolustusliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg pitää Turkin huolia terrorismista perusteltuina.

Suomi jätti Nato-hakemuksen yhdessä Ruotsin kanssa 18. toukokuuta. Pian sen jälkeen Turkki alkoi esittää julkisuudessa ehtoja maiden jäsenyyksille. Ne liittyvät muun muassa kurdijärjestö PKK:hon ja asevientiin. Puolustusliittoon pääseminen edellyttää kaikkien jäsenmaiden hyväksyntää.

”Meidän on otettava kaikkien jäsenmaidemme turvallisuushuolet huomioon ja tämä koskee myös Turkkia sen huolia PKK:n suhteen. Turkin huoli on aiheellinen, kyse on terrorismista ja aseista”, Stoltenberg sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessaan tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa Kultaranta-keskustelujen yhteydessä sunnuntaina.

Stoltenberg huomautti, ettei yksikään muu Nato-maa ole kärsinyt terrori-iskuista kuten Turkki. Hän korosti Turkin roolia myös Isisin vastaisessa taistelussa.

”Turkki on jo sijaintinsa takia hyvin tärkeä liittolainen Natolle ja sen rooli on ollut olennainen terrorismin vastaisessa taistelussa. Kun Turkki nostaa esiin terrorismia koskevia huolia, ne on otettava vakavasti ja juuri niin me teemme.”

Sauli Niinistö kertoi Turkin kielteisen kannan tulleen Nato-jäsenyyttä hakeneille Suomelle ja Ruotsille ”vähän yllätyksenä”.

”Kansainvälisessä politiikassa pitää ottaa tosissaan se mitä vastapuoli sanoo ja otamme vakavissamme Turkin näkemyksen. Aiomme ottaa vakavasti, mitä Turkki vaatii. Toivotaan, että lopussa löydämme ratkaisun, joka tyydyttää kaikkia”, presidentti kommentoi.

Hänen mukaansa on vaikea ymmärtää, miksi Suomi nousi esille Turkin huolissa.

"Haluan korostaa että en näe mitään suuria erimielisyyksiä siinä , miten Suomi käyttäytyy terrorismia koskevassa kysymyksessä. Tämä tekee meille vaikeaksi ymmärtää sen, miksi meidät otetaan erityisesti esille Turkin huolissa."

Stoltenberg kuvaili Suomen ja Ruotsin Nato-päätöksiä historiallisiksi.

”Teidän jäsenyytenne Natossa kasvattaa yhteistä turvallisuutta. Nato ja Suomi jakavat yhteiset arvot ja yhteiset intressit.”

Stoltenbergin mukaan Naton tavoitteena on, että Suomi ja Ruotsi voidaan hyväksyä jäseniksi mahdollisimman pian.