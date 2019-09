Kouvolassa perjantaina käynnistyneessä kansainvälisessä turvallisuuskonferenssissa yksi teemoista on pohjoismaisen puolustusyhteistyön syventäminen.

Tunnelmaa sähköistää tuleva hävittäjähankinta, jossa ruotsalaisen Saabin valmistama Gripen E/F on ehdolla Suomen seuraavaksi monitoimihävittäjäksi.

Konferenssissa vierailevan Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin mukaan maa tekee kaikkensa, jotta Gripen näyttäytyisi kisassa hyvänä vaihtoehtona ja vastaisi Suomen tarpeisiin.

Hän näkee, että samoilla koneilla operointi avaisi maiden yhteistyölle paljon uusia mahdollisuuksia.

”On selvää, että jos ostaa ruotsalaisen vaihtoehdon, Gripenin, niin se antaa suuria mahdollisuuksia operoida näitä koneita yhteensopivalla tavalla Ruotsin koneiden kanssa”, Hultqvist kommentoi Kauppalehdelle.

”Se antaa mahdollisuuksia yhteiseen kunnossapitoon ja kehitykseen. Löytyy monia asioita, jotka aukeavat, jos meillä on sama kone.”

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist. Kuva: Stefan Jerrevang

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoo, että Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön seuraavista askeleista on suunnitelmia, mutta uusien suunnitelmien yksityiskohdista ei vielä tässä vaiheessa kerrota julkisuuteen.

Kaikkosen mukaan puolustusyhteistyö on osa kokonaisharkintaa, kun Suomi tekee hävittäjähankintaa.

”Meillähän on vaihtoehtona ruotsalainen kone, kaksi muuta eurooppalaista konetta ja kaksi yhdysvaltalaista vaihtoehtoa. Tietysti meillä on kaikkiin näihin suuntiin puolustuksen osalta yhteistyötä. Sinänsä perusteluja on löydettävissä moneen suuntaan”, sanoo Kaikkonen.

Kaikkonen sanoo, että hävittäjähankinnan valmistelussa luotetaan puolustusvoimien ammattitaitoon, vaikkakin lopullisen päätöksen vuonna 2021 tekee maan hallitus.

Hänen mukaansa kaikki viisi vaihtoehtoa ovat samalla viivalla.

”Suorituskyky on tärkein valintakriteeri, mutta on muitakin valintakriteerejä, kuten teollisen yhteistyön mahdollisuudet ja muitakin tekijöitä on”, sanoo Kaikkonen.

”Kokonaisharkinta tietysti loppupeleissä tehdään, mutta suorituskyky tässä on nyt painava kriteeri. Ensi vuoden aikana on tarkoitus eri keinoin testata vaihtoehtoja Suomen olosuhteissa”, Kaikkonen sanoo ja viittaa ensi vuoden alussa Suomessa alkaviin hävittäjätesteihin.

Hankintojen kulisseista on vuotanut tietoja, joiden mukaan Suomen hallitus olisi kallellaan ruotsalaishävittäjien suuntaan. Kaikkonen kiistää väitteet.

”Hallitus ei ole varmasti kallellaan mihinkään suuntaan vielä tässä vaiheessa. Suosittelen kaikille muillekin varsin rauhallisesti suhtautumaan tähän hankkeeseen. Näitä kannanottoja ehditään tehdä sitten myöhemminkin”, hän sanoo.

Suomen-hankinnat ovat hyvin tärkeät Ruotsille ja Saabille. On veikkailtu, että koko Gripen-projekti saatettaan haudata, jos Suomi ei päädy ruotsalaishävittäjiin.

Hultqvist vakuuttaa, että hävittäjien valmistus- ja kehitystyö Ruotsissa jatkuu joka tapauksessa.

”Tulemme jatkamaan sitä. Se on Ruotsin kansallisessa turvallisuusintressissä. Olemme hiljattain tehneet sopimuksen Britannian kanssa, jossa katsomme mahdollisuuksia kehittää seuraavan sukupolven hävittäjäkonetta, joka tulee vuoden 2040 jälkeen”, Hultqvist sanoo.

”Katsomme tätä hyvin pitkäjänteisesti.”

Hultqvist kehuu yhteistyötä Suomen puolustusministerien kanssa.

”Yhteistyö, jota meillä oli Jussi Niinistön kanssa, oli erinomaista. Näen hyvät edellytykset sille, että yhteistyö jatkuu yhtä erinomaisena uuden puolustusministerin kanssa.”

Niinistön sanottiin tavanneen Hultqvistia useammin kuin omaa äitiään. Kaikkosen mukaan tiivis treffitahti ruotsalaiskollegan kanssa on jatkunut myös hänen aikanaan.

”Tämä taisi olla jo seitsemäs kerta, kun ehdimme tavata kolmessa kuukaudessa. Tässä ollaan kyllä vähintäänkin edeltäjän tahdissa”, sanoo Kaikkonen.

Saab kertoi tällä viikolla luovuttaneensa ensimmäisen Gripen E:n Brasilialle. Kone aloittaa koelennot, jotka tehdään aluksi Ruotsissa. Vuoden 2020 loppuun mennessä lentokone siirretään Brasiliaan, missä koelentoja jatketaan.

Toimitukset Brasilian ilmavoimille alkavat vuonna 2021.

Saab putosi aiemmin tänä vuonna ulos Sveitsin hävittäjätesteistä. Sveitsin hävittäjäkisassa ovat mukana samat valmistajat kuin Suomessa.

Saabin lisäksi tarjouksen Suomelle ovat jättäneet Boeing ja Lockheed Martin Yhdysvalloista, Dassault Ranskasta sekä Eurofighterin yhteisyritys Britanniasta, Saksasta, Italiasta ja Espanjasta.

Hankintapäätös on määrä tehdä vuonna 2021. Ilmavoimien 64 nykyistä F/A-18 Hornet -hävittäjää on korvattava vuoteen 2025 mennessä.

Hävittäjien hankintahinnaksi on arvioitu 7–10 miljardia euroa.