Puheenjohtaja Riikka Purra on jo aiemmin kertonut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Arkistokuva.

Perussuomalaiset. Puheenjohtaja Riikka Purra on jo aiemmin kertonut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Arkistokuva.

Perussuomalaiset. Puheenjohtaja Riikka Purra on jo aiemmin kertonut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Arkistokuva.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on linjannut kannastaan Suomen jäsenyyteen puolustusliitto Natossa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi tiistaina julkisuuteen kannattavansa Suomen liittymistä Natoon. Tuolloin Purra totesi myös, että eduskuntaryhmä on lähipäivinä valmistautumassa tekemään päätöksensä, joka raamittaa perussuomalaisedustajien työtä valiokunnissa ja koordinaatioryhmässä.

Eduskuntaryhmän pohdintaa seuraavat vielä puoluehallitus ja todennäköisesti puoluevaltuusto ja myöhemmin keväällä puolueneuvosto, jossa keskustellaan turvallisuuspoliittisesta linjauksesta.

Puoluevaltuusto on kokoontumassa huhtikuun lopussa. Puoluehallitus on jo käsitellyt asiaa, mutta ei ole kertonut pohdinnasta vielä julkisuuteen.

Perussuomalaiset on nyt linjannut asiasta ryhmäkokouksessaan eduskunnassa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Eduskuntaryhmä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Arkistokuva. Kuva: Inka Soveri

Näin eduskuntaryhmä linjasi

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan eduskuntaryhmä kannattaa Nato-jäsenyyden edistämistä. Vaihtoehtoinen ehdotus oli, että kantaa ei vielä muodostettaisi.

Äänestystulos oli puolesta 29, ei 3 ja tyhjiä 4, poissa oli kaksi.

Tavion mukaan varsinaisia Natoa vastustavia puheenvuoroja ei ole eduskuntaryhmän kokoontumisissa kuultu, vaan lähinnä on kuultu puheita, joissa on haluttu lisää harkinta-aikaa.

Purran mukaan kyseessä on eduskuntaryhmän virallinen päätös.

Tuleeko perussuomalaisten noudattaa ryhmäkuria, jos eduskunta äänestää Suomen Nato-jäsenyydestä?

”Tällaisessa asiassa me sallimme oman mielipiteen ryhmämme ja puolueemme jäsenille. Meitä kaikkia yhdistää se, että haluamme maksimoida Suomen turvallisuuden. Tässä tilanteessa, kun selontekokäsittelykin on vasta tulossa, niin ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten tämä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla taata”, Purra vastasi eduskunnassa.

Mahdollisen Nato-jäsenyyden yksityiskohtia käsitellään eduskunnan valiokunnissa ja koordinaatioryhmässä, joissa saadaan tilannekuva ja siellä pohditaan esimerkiksi sitä, kuinka nopeasti jäsenhakemus tulisi jättää, Purra totesi.

LUE SEURAAVAKSI: