EU-johtajat ovat päässeet pitkän, yön yli venyneen huippukokouksen jälkeen sopuun vuoden 2030 päästötavoitteesta: EU:n pitää leikata päästöjään vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Vanha tavoite on 40 prosentin päästöleikkaukset.

Asiaa väännettiin koko yön. Aiheena ei ollut vain itse prosenttiluku, vaan myös keinot, joilla EU pääsee tavoitteisiin.

Hankalin vastus asiassa on ollut Puola, joka on hyvin riippuvainen hiilestä energiantuotannostaan. Mediatietojen mukaan Puola on halunnut varmuuden siitä, ettei se menetä rahaa, kun päästöleikkauksia eri lakiuudistuksilla toteutetaan.

Yksi merkittävä ilmastokeskustelun aihe oli päästökauppa, jota komissio on esittänyt laajennettavaksi. Komissio on ehdottanut myös, että päästökaupasta saatavat tulot, jotka nyt ohjataan jäsenvaltioille, tuloutettaisiin Euroopan unionille elvytyspaketin rahoittamiseksi.

EU-johtajien sopima 55 prosenttia ei ole lopputulos, koska tavoitetta neuvotellaan vielä Euroopan parlamentin kanssa. Parlamentti haluaa 60 prosentin päästötavoitteen. Myös ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet, ettei 55 prosentin tavoite ole linjassa Pariisin sopimuksen kanssa.

On kuitenkin todennäköisempää, että lopulta EU:n vuoden 2030 tavoitteeksi tulee 55 prosenttia, mutta parlamentti saa neuvoteltua jotain muita tavoitteitaan ilmastolakiin, jonka puitteissa päästötavoite sovitaan.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig kuvailee huippukokouksen lopputulosta valtavaksi pettymykseksi.

”Jäsenmaiden johtama neuvosto päätti kannattaa vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi vähintään 55 prosenttia. Tämä on valtava pettymys. Vuoden 2030 tavoite on jo aiemmin Euroopan komission toimesta muutettu nettopäästövähennystavoitteeksi, mikä tarkoittaa sitä, että siitä vähennetään nielujen vaikutus. Tällainen laskentatapa heikentää tavoitetta ja tekee siitä epämääräisen ja vaikeasti laskettavan. Eri arvioiden mukaan todellinen päästövähennys on 3-10 prosenttiyksikköä pienempi”, hän kommentoi tiedotteessa.

Modig huomauttaa, että tieteellisten tutkimusten mukaan päästövähennystavoitteen pitäisi olla vähintään 67 prosenttia, jos haluamme pysäyttää ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

"EU on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Liian alhainen kunnianhimo tänään tarkoittaa, että joudumme korjaamaan ilmastotavoitteita voimallisesti ylöspäin tulevina vuosina. Tämä on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa kaikille. Koska halusimme tai ei, ilmastonmuutos etenee riippumatta meidän mielipiteistämme.”

Modig korostaa, että pitkän tähtäimen johdonmukaisuus on olennaista, jotta investoinnit suuntautuvat oikein.

”Niin elinkeinoelämän kuin teollisuuden toimijoiden on tärkeää tietää, millainen on tulevien vuosien sääntelykehikko. Riittävä kunnianhimo myös vauhdittaa innovaatioiden syntymistä.”

Vuoden 2030 päästövähennystavoite kirjataan EU:n ensimmäiseen yhteiseen ilmastolakiin. Ilmastolaista käytävät kolmikantaneuvottelut jäsenmaista koostuvan neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kesken alkoivat marraskuussa. Modig on Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän neuvottelija.

"Aion puolustaa tiukasti parlamentin kantoja", hän sanoo.

