Kansanedustajat kiistelivät syksyn ensimmäisenä täysistuntopäivänä tartuntatautilain muutoksesta.

Usea edustaja katsoi, että turvavälivaatimuksen poistamisen sijasta koko pykälä 58 d olisi pitänyt poistaa tartuntatautilaista. Samoin katsoivat aiemmin Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sekä perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen. Asia on herättänyt kiivasta keskustelua kulttuuri- ja tapahtuma-alan väsyttyä koronarajoituksiin.

Pykälä on kuitenkin jäämässä paikoilleen, ja hallitus ehdottaa poistettavaksi vain lähikontaktin määritelmää ja covid-19-taudin ilmaantuvuutta soveltamiskriteereistä. Lähikontaktilla on tarkoitettu fyysistä kontaktia tai alle kahden metrin etäisyyttä toiseen henkilöön sisätiloissa yli 15 minuutin ajan. Soveltamisen kriteerinä olisi jatkossa kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todettavat merkittävät tautiryppäät, joiden tartuntaketjuja ei pystyttäisi luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttaisivat merkittävän riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella.

Valiokunnan puheenjohtaja nosti poistamisen esiin

Sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) nosti eduskunnassa esiin mahdollisuuden, että koko pykälä 58 d poistettaisiin. Hänen mukaansa merkittävä osa valiokunnan jäsenistä olisi halunnut jo kesäkuussa puuttua kyseiseen pykälään.

”Valitettavasti silloin me emme sitä muutosta saaneet vielä aikaiseksi. Ja minusta on kyllä tärkeää, että jokainen valiokunta, joka tästä nyt lausuu, erityisesti sosiaali- ja terveysvaliokunta, tarkkaan nyt tätä miettii, myös sitä näkökulmaa, että kun tämä voimaantulo menee kuitenkin muutaman viikon tästä hetkestä eteenpäin, niin onko tälle koko 58 d pykälälle tarvetta, kuten täällä on esitetty. Minusta tätä pitää avoimesti ja kriittisesti arvioida täällä eduskunnassa, jotta me voimme aidosti mennä kohti normaalioloja ja parantaa ihmisten toimeentuloa ja myös henkistä kestävyyttä”, Lohi sanoi.

Oppositiossa haluttaisiin poistaa d-pykälä

Kansanedustaja Pia Kauma (kok) kiitti Lohen puheenvuoroa ja huomautti, että hallituksen aikoma muutos vain aiheuttaa hämminkiä eri puolilla Suomea, kun ei tiedetä, miten aluehallintovirastot sitä soveltavat. Kokoomuksessa katsotaan, että koko d-pykälä kannattaisi poistaa.

”Eilen julkaistu riskipotentiaalien arviointitaulukko, niin sanottu räkäindeksi, ei pura rajoituksia vaan luo jälleen yhden mielipuolisen välineen rajoituksille yleisötilaisuuksiin. Tämän vuoksi pykälä tulisi poistaa ja toimia varsinkin nyt 58 c §:n ja muiden tartuntatautilakien pykälien mukaan”, edustaja Sinuhe Wallinheimo (kok) sanoi eduskunnassa tiistaina.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah puolestaan ihmetteli, mikä on laajan leviämisen riski. Myös Sari Tanus (kd) poistaisi koko pykälän 58 d.

Kansanedustaja Mari Rantanen (ps) meni vielä pidemmälle ja pohti, tarvitaanko koko 58-pykälää enää. Hän toivoi asiasta arviota sosiaali- ja terveysvaliokunnalta sekä perustuslakivaliokunnalta.

Näin vastasi ministeri Kiuru

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kehotti edustajia keskittymään koko 58-pykäläkokonaisuuden rakenteeseen, jossa on koko pandemian ajaksi keinovalikoimaa, eikä kaikista välineistä voida luopua.

”Ymmärrän tämän ahdistuksen siitä, että voitaisiin kokonaan poistaa 58 d, mutta siinä lähtökohta on se, että sen jälkeen tulee vielä 58 g eli Gabriel, jossa tilat laitettaisiin kokonaan kiinni”, Kiuru sanoi eduskunnassa.

”Me toivomme tietenkin kaikki, että rokotekattavuus nousee niin korkeaksi, että meille ei synny yhtään tartuntarypästä, ei niin merkittävää, etteikö sitä jouduttaisi sammuttamaan. Mutta jos me joudutaan tällaisia ryppäitä sammuttamaan, niin koska julkisen vallan tehtävä on ihmisten elämän ja terveyden suojelu, tässä tilanteessa, jos tarvitaan välineitä, emme me voi sanoa täällä eduskunnan edessä jälleen, että niitä välineitä ei enää ole. Tämä on se haaste, joka hallituksella on ollut.”