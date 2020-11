Pyrkimykset päästä eroon runsaspäästöisestä turpeen energiakäytöstä kiihtyivät, kun Marinin hallitus päätti syksyllä budjettiriihessään kiristää turpeen verotusta tuntuvasti. Tavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä, ja hallituspuolueista erityisesti vihreät vaatii turpeen energiakäytön lopettamista tyystin.

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr) on tyytyväinen turpeen verotuksen kiristämiseen, mutta huolestunut energia-alalla syntyneestä tilanteesta. MTV kertoi marraskuussa, kuinka energialaitokset ovat alkaneet korvata kotimaista turvetta ulkomaisella tuontihakkeella. Syy puunpolton lisääntymiseen on se, että turvetuotanto on laitosten mukaan Suomessa lähes pysähtynyt ja alalla on käynnissä ”joukkopako”, kun verokohtelun muutosta on osattu odottaa jo pitkään.

”Tämä on kurja tilanne, ja superturhauttavaa, koska koko sen ajan, kun olen jollain poliittisella areenalla vaikuttanut, olen sanonut, että tämä pitää estää”, sanoo Atte Harjanne Uudelle Suomelle.

Turpeen energiakäytön päästöt ovat hyvin korkeat verrattuna sen tuottamaan energiaan. Mutta myöskään puun polttaminen ei ole ongelmatonta. Puu on uusiutuvaa energiaa, mutta sen polttaminen tuottaa hiilidioksidipäästöjä ja ilmastovaikutukset ovat muutenkin kiisteltyjä. Lisäksi metsien laajamittaiset hakkuut uhkaavat biodiversiteettiä.

Turpeen alasajoa vaativat vihreät ovatkin vaatineet turpeen korvaajaksi ”kestävää, polttoon perustumatonta tuotantoa puunpolton sijaan”. Myös keskustalainen valtiovarainministeri Matti Vanhanen asetti ennen budjettiriihtä turveratkaisun ehdoksi sen, että turpeen hinta ei saa nousta niin, että ”ainespuuta aletaan polttaa niissä samoissa kattiloissa”.

Nyt puunpoltto näyttää kuitenkin yltyvän.

”Kyllä se vähän väistämättömältä näyttää, koska sitä lämpöä täytyy tuottaa”, Harjanne harmittelee.

Atte Harjanne kertoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan videohaastattelussa, mikä hänen mielestään on vaalikauden tärkein lakihanke ja ketkä kansanedustajakollegat ovat tehneet vaikutuksen. Juttu jatkuu videon alla.

Hän katsoo, että ongelma ei ole nykyhallituksen aikaansaannos vaan ”seurausta energiapolitiikan pidemmän aikavälin vinoumista”. Kun on tapeltu turpeen käytön vähentämisestä, ei ole pohdittu tarpeeksi korvaavia ratkaisuja eikä sitä, kuinka tuetaan alueita, joille turvetuotannolle on taloudellinen merkitys.

”Kaikki se myllytys, mitä turpeen puolustamiseen on käytetty, olisi pitänyt käyttää siirtymän ja korvaavien ratkaisujen miettimiseen”, Harjanne sanoo.

Budjettiriihessäkin olisi tähän voitu panostaa enemmän, hän katsoo. Esimerkiksi lämmöntuotantoon soveltuvien pienydinvoimaloiden pilotointiin ja muun polttoon perustumattoman lämmön kehitystyöhön olisi voitu syöttää enemmän rahaa.

Turpeen veronkiristyksestä Harjanne ei silti pakittaisi.

”Ei siinäkään olisi mitään järkeä. Kyllä se ala on ihan oikein mielestäni tehnyt sen tulkinnan, että tien pää näkyy jo. Kaikista hölmöintä olisi pompotella sitä ylös alas”, Harjanne sanoo.

”Olennaista on nyt, että ei tehtäisi enää yhtään investointia, joiden kautta tulisi uutta polkuriippuvuutta kestämättömään tuotantoon.”

LUE ATTE HARJANTEEN LAAJA HAASTATTELU: