Oppositiopuolue kokoomuksessa hämmästellään urheilutapahtumien katsojarajoitusta koskevan kirjallisen kysymyksen tilannetta.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru kokoomuskollegoineen teki jo toukokuun alkupuoliskolla kirjallisen kysymyksen siitä, voitaisiinko yhteen urheilutapahtumaan voidaan ottaa yli 500 henkilöä, mikäli se voidaan tehdä terveysnäkökulma huomioiden. Urheilukatsomoissa on mahdollista sijoitella suurempikin kuin 500 hengen ryhmä väljästi.

Kiuru kertoi eilen maanantaina saaneensa tietää, että kirjallinen kysymys oli jo 15. toukokuuta siirretty tiede- ja urheiluministeri Hanna Kososelta (kesk) opetus- ja kulttuuriministeriöstä Krista Kiurulle (sd) sosiaali- ja terveysministeriöön. Vahvistuksen asialle kokoomuksen Kiuru oli saanut molemmista ministeriöistä.

Ministeri Kosonen on suhtautunut tapahtuma-asiaan vakavasti ja kertoi vasta viikonloppuna Jari Korkin haastattelussa ottavansa asian esiin hallituksessa. Kosonen sanoi olevansa valmis edistämään tapahtumien yleisörajan väljentämistä hallituksessa. Kososen mielestä asiassa niin urheilu- kuin kulttuuritapahtumien tulee olla samalla viivalla.

Kosonen ei kuitenkaan tuonut haastattelussa esiin sitä, että kirjallinen kysymys ei ole enää hänen tontillaan. Kirjallisesta kysymyksestä on uutisoitu useassa tiedotusvälineessä toukokuussa.

”Asian saaman mediahuomion vuoksi olisi ollut hyvä kertoa avoimesti siirrosta heti sen tapahduttua. Nähdäkseni ministeri Hanna Kosonen on joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen asiassa. Hän ei voi suoraan vaikuttaa asiaan eikä myöskään vastata kirjalliseen kysymykseeni”, Pauli Kiuru kirjoittaa kotisivuillaan.

Myös kokoomuksen konkari Ilkka Kanerva hämmästelee tapausta.

”Ei ole ihan tavanomaista katsottavaa, että yhden ministerin ylikävellään näin epäkollegiaalisti! Ja vielä tässä vaiheessa. Kaikki asiaan vaikuttavat regleemit olivat jo silloin olemassa kun Pauli Kiuru kysymyksen jätti. Miksi nyt täyskäännös!” Kanerva ihmettelee Twitterissä.

Kirjallisen kysymyksen vastauksen määräaika on tänään eli 2. kesäkuuta. Pauli Kiurun historia kirjallisten kysymysten kanssa on hieman takkuinen juuri peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa. Kiurun vastaustyyli kirjallisiin kysymyksiin on närkästyttänyt kokoomuksessa ja myös myöhästyminen on ollut esillä.

