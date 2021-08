Newyorkilaisia kuohuttaa nyt kaupungin pormestarin Bill De Blasion määräys siitä, että jatkossa vain koronarokotetut ihmiset saavat ruokailla ravintoloiden sisätiloissa ja urheilla kaupungin kuntosaleissa.

Kaupunkilaisten tulee näyttää todiste siitä, että he ovat saaneet koronarokotteen, ennen kuin heidät päästetään ravintoloiden sisätiloihin tai kuntosaleille.

Myös muut suuret amerikkalaiskaupungit ovat seuranneet New Yorkin esimerkkiä, ja esimerkiksi New Orleans ja San Francisco vaativat samaa. Vastaavaa määräystä valmistellaan parhaillaan myös Los Angelesissa.

Keskiviikkoon mennessä Yhdysvaltain väestöstä 51,5 prosenttia oli rokotettu täysin koronavirusta vastaan.

New Yorkin kaupungissa todetaan päivittäin keskimäärin 2 002 uutta koronatartuntaa. Uusien tartuntojen määrä on kasvanut 35 prosenttia verrattuna 14 viime päivän keskiarvoon.

Päivittäisten uusien tartuntojen määrä on noussut Yhdysvalloissa kesäkuun puolestavälistä keskimäärin jopa 930 prosenttia. Tilanne on erityisen paha eteläisissä osavaltioissa. Yli puolet kaikista Yhdysvaltain koronatartunnoista löytyy kahdeksasta osavaltiosta: Alabamasta, Arkansasista, Floridasta, Georgiasta, Louisianasta, Mississippistä, Nevadasta ja Teksasista.

Tilanne on erityisen paha Teksasin Houstonissa, jossa 600 potilasta odottaa pääsevänsä sairaalasänkyyn hoidettavaksi ja sairaaloissa alkaa olla pula hoitohenkilökunnasta.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kritiikkiä. Bronxissa asuva Oumar Sow pitää kohtuuttomana, etteivät rokottamattomat pääse New Yorkissa ravintoloihin ja kuntosaleille. Kuva: Hellevi Mauno

New Yorkin Bronxissa asuva Oumar Sow pitää silti Blasion määräystä kohtuuttomana.

”Ihmisiä ei pitäisi pakottaa ottamaan rokotetta tällä tavalla. Tässä mennään jo liiallisuuksiin”, hän kommentoi.’

”Yksi vaihtoehto olisi ollut pitää edelleen yllä kasvosuojuspakkoa, tilannetta ei ole olisi tarvinnut yrittää taltuttaa näin äärimmäisillä keinoilla”, hän sanoo.

Sow ei toistaiseksi ole ottanut rokotetta, koska häntä pelottaa, että rokotteen vaikutuksia ihmisten terveyteen ei ole tutkittu tarpeeksi. Häntä hirvittää, että muutamien vuosien päästä käy ilmi, että koronarokotteella on pysyviä sivuvaikutuksia.

Nyt hän kuitenkin aikoo käydä ottamassa rokotteen, ”koska hänellä ei ole muutakaan vaihtoehtoa”.

Vuosikymmeniä isännöitsijänä työskentelevä Lawrence Waugh otti koronarokotteen ensimmäisten joukossa. Hän puoltaa Blasion määräystä.

”Tämä on kaikkien turvallisuuden kannalta parasta. Virus ei leviä ja ihmiset ovat aiempaa tehokkaammin turvassa”, hän kommentoi.

”Kerronpa jotain. Kun olin vielä lapsi, koulussa kaikkien oli pakko ottaa poliorokote. Viranomaiset valvoivat, että ottaa rokotteen. He tulivat luokkahuoneeseen ja sanoivat, että ’nyt on aika mennä ottamaan rokote’. Ja jos et suostunut ottamaan rokotetta, he ottivat yhteyttä oppilaan vanhempiin, ja vanhemmat pitivät huolen siitä, että lapsi rokotetaan.”

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Lawrence Waugh on sitä mieltä, että uudet määräykset ovat kaikkien turvallisuuden kannalta hyväksi. Kuva: Hellevi Mauno

Waugh kertoo tuntevansa olonsa turvallisemmaksi rokotteen myötä, mutta hän pitää edelleen kasvosuojusta varmuuden vuoksi.

”Tämä on kuolemanvakava tauti enkä halua ottaa minkäänlaisia riskejä. Jos haluat menettää henkesi niin siitä vaan”.

Hänen terveisensä rokottamattomille on pyyntö käydä ottamassa rokote.

”Hoitakaa se pois päiväjärjestyksestä, rokote ei tapa ketään. Miljoonat ihmiset ovat ottaneet sen ja he ovat edelleen elossa.”

Elen Rosario puoltaa myös Blasion päätöstä.

”Olemme valmiita tekemään mitä tahansa sen eteen, että elämä palautuu normaaliksi”, hän kommentoi.

”Monet ihmiset pitävät tätä uutta sääntöä syrjintänä, mutta oppilaita ei päästetä takaisin kouluihin ilman tiettyjä rokotteita. Miten tämä tilanne eroaa siitä? Tässä on enemmänkin kyse isosta kuvasta”, hän jatkaa.

”Joku saattaa ajatella, että häntä syrjitään. Entä kun asiaa ajatellaan laajemmassa mittakaavassa. Mitä suuremman immuniteetin saamme virusta vastaan yhteisössämme, sitä parempi. Haluamme vain palata normaaliin elämään”, hän kommentoi.