Kansanedustaja. Ano Turtiaisen mukaan koronatautiin kuolleista ”melkein kaikilla on ollut yksi tai useampia pitkäaikaissairauksia. Koronaan kuolevat lähinnä siis ne ihmiset, jotka muutenkin pian kuolisivat”.

Eduskunnassa pidettiin useita järkyttyneitä puheenvuoroja tiistaina sen jälkeen, kun omassa eduskuntaryhmässään vaikuttava kansanedustaja Ano Turtiainen oli pitänyt koronaepidemiaa ja ikäihmisten koronakuolemia vähättelevän puheen. Lähetekeskustelussa oli hallituksen esitys ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta.

Turtiainen viittasi puheessaan valmiuslain määritelmään poikkeusoloista. Hallituksen esitys annetaan perustuslain 23 §:n mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa.

”Siinä poikkeusoloksi sanotaan, kohdassa viisi: ’vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti’. Semmoinenko meillä nyt on käsillä? Ei todellakaan ole. Tässä munataan nyt todella pahasti, kun näin heppoisin perustein turvaudutaan valmiuslakiin”, Turtiainen sanoi.

”Kuolemantapauksia vuoden ajalta on kaikkiaan hieman yli 750, mutta kokonaisuuskuolleisuus verrattuna aikaisempiin vuosiin ei ole muuttunut juuri mihinkään, ja kuolemantapauksista ylivoimaisesti suurin osa on yli 80-vuotiaita vanhuksia, joista valtaosalla on ollut yksi tai useampi pitkäaikaissairaus”, hän jatkoi.

”Kuolemantapaukset siis keskittyvät vanhusväestöön eli niihin, jotka kuolisivat muutenkin mihin tahansa muuhunkin influenssan tyyppiseen tautiin. Ikään kuin ennen koronaa ihmisillä olisi ollut iankaikkinen elämä täällä maan päällä.”

Hän puhui myös yritysten mahdollisesta kapinoinnista määräystä vastaan ja ilmoitti, että ”jos eduskunta ei torppaa tuota hallituksen esitystä, minä en voi mitään muuta kuin antaa täyden tuen kansalaistottelemattomuudelle tässä asiassa”.

Turtiaisen linjaukset tyrmättiin monesta suunnasta niin hallituksesta kuin oppositiostakin.

"On sanottava, että eduskunnassa on monenlaisia mielipiteitä, ja niin tietenkin kuuluu kansanedustajilla ollakin, mutta johonkin minusta pitää vetää se raja, jollaisia puheenvuoroja voi käyttää”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi.

”Minusta tuntui todella pahalta, että te annoitte ymmärtää, että ikäihmiset kuolisivat muutoinkin. Meidän tehtävänämme on valtiovallan puolesta varmistaa, että elämää ja terveyttä suojellaan tällaisessa kriisissä. Pidän kyllä sellaisena karvat nostattavana puheenvuorona sitä, jossa annetaan ymmärtää, että ihmiset kuolisivat kuitenkin.”

"Olin varautunut hiukan erilaiseen puheenvuoroon tässä alussa, mutta totean kyllä olevani aivan järkyttynyt tuosta edustaja Turtiaisen puheenvuorosta. Ehkäpä niille ihmisille, jotka seuraavat tätä keskustelua, selviää myöskin näistä puheenvuoroista, minkälainen arvomaailma meillä täällä eduskunnassa on, ja itse olen todella tyytyväinen siitä, että suurin osa meistä kuitenkin on sitä mieltä, että heikoimpia ja erityisesti vanhuksia tulee suojella tässä tilanteessa”, kokoomuksen Pia Kauma sanoi muiden muassa.

Osa ihmetteli Turtiaisen viittauksia yhteiskuntarauhaan ja kansalaistottelemattomuuteen.

”On pakko kommentoida sen verran vielä tähän edustaja Turtiaisen puheenvuoroon, että kyllä siinä vaiheessa, kun tästä salista lainsäätäjä alkaa kannustamaan kansalaistottelemattomuuteen, ollaan menty jonkinlaisen rajan yli, ja toivon, että tämä jää sitten poikkeuksellisena puheenvuorona eduskunnan historiaan eikä leviä sen laajemmalti. Meidän tehtävämme on säätää lakeja”, totesi keskustan Katri Kulmuni.