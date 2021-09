Euroopan komissio on kesän ja alkusyksyn aikana kerännyt markkinoilta nyt yhteensä 59 miljardia euroa elvytyspaketin rahoittamiseen. Siitä on samalla tullut Euroopan suurin lainojen liikkeeseen laskija.

59 miljardia euroa. Euroopan komissio on kesän ja alkusyksyn aikana kerännyt markkinoilta nyt yhteensä 59 miljardia euroa elvytyspaketin rahoittamiseen. Siitä on samalla tullut Euroopan suurin lainojen liikkeeseen laskija.

Euroopan komissio toteutti keskiviikkona ensimmäistä kertaa lyhytaikaisten velkasitoumusten huutokaupan. Kyse on kolmen ja kuuden kuukauden velkapapereista.

Budjettikomissaari Johannes Hahn kertoo, että ensimmäisessä huutokaupassa kerättiin viisi miljardia euroa.

”Tämä on nyt toinen maamerkki elvytysvälineen rahoituksessa. Komissiolla on nyt halpa ja tehokas väline rahoitukseen käytettävissään”, hän kommentoi tuoreeltaan Twitterissä.

Komissio kuvailee lyhytaikaisten velkasitoumusten kysyntää markkinoilla vakaaksi.

”Uusi velkasitoumusohjelma houkuttelee uusia sijoittajia EU:n pääomamarkkinoille ja vahvistaa yhteisvaluutta euron kansainvälistä roolia”, Hahn korostaa komission tiedotteessaan.

Lyhytaikaisten velkasitoumusten huutokauppa järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Jatkossa niitä järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa: joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena keskiviikkona. Komission kalenterin mukaan seuraava huutokauppa on viikon kuluttua.

Komissio on kesäkuusta lähtien rahoittanut elvytysvälinettä myös velkakirjojen liikkeeseen laskulla. Tuorein liikkeeseen lasku tehtiin eilen tiistaina.

Sekä liikkeeseen laskuissa että huutokaupoissa on käytännössä kyse yhteisvelasta, ja komissaari Johannes Hahn käytti tiistaina myös ensimmäistä kertaa termiä ”EU-bondi”.

