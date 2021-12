UPM:n tehtailla on alkamassa lakko tammikuun alussa. Sen on määrä päättyä 22.1.2022.

Lakko. UPM:n tehtailla on alkamassa lakko tammikuun alussa. Sen on määrä päättyä 22.1.2022.

Paperiliitto, Sähköliitto ja Pro aloittavat lakon UPM:n tehtailla 1.1.2022.

Ammattiliitto Pron mukaan liitot ovat olleet valmiita neuvottelemaan ja sopimaan UPM:n kanssa yrityskohtaisen työehtosopimuksen, mutta UPM ei ole suostunut tähän.

"UPM haluaa hajauttaa työntekijöiden sopimukset yritystasolta tuotekohtaisiksi sopimuksiksi ja lopettaa toimihenkilöiltä sopimukset kokonaan. Nykyiset sopimukset päättyvät 1.1.2022 ja UPM:ssä alkaa sopimukseton tila. UPM on ilmoittanut ottavansa tuolloin käyttöön johdon yksipuolisesti määrittämät palkat ja työehdot”, Pron tiedotteessa todetaan.

Paperiliitto, Ammattiliitto Pro ja Sähköalojen ammattiliitto edustavat 3000 UPM:n työntekijää.

Liitot haluavat, että alan henkilöstöllä on jatkossakin sellaiset palkat ja työehdot, jotka perustuvat molemminpuoliseen sopimukseen. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi liitot aloittavat 1.1.2022 ”laillisen lakon, joka koskee UPM:n kaikkia tehtaita Suomessa”. Lakko pysäyttää UPM:n kaikki tehtaat, Pro kertoo.

Lakko on määräaikainen ja päättyy 22.1.2022. Lakoista on ilmoitettu lainmukaisessa määräajassa UPM:n johdolle ja valtakunnansovittelijalle.

Pro katsoo, että UPM:n ”rikkuripalkkiot ovat vastoin perustuslaissa määriteltyä järjestäytymisvapautta”. UPM on liiton mukaan ilmoittanut maksavansa 30 euron päiväkohtaisen lisäkorvauksen lakon aikana töihin tuleville.

”UPM:n toiminta on räikeää työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen rikkomista ja järjestäytymisvapauden loukkaamista. Vastaavanlaisesta menettelystä on Suomessa oikeuskäytäntöä. Lisäpalkkion kohdistaminen työtaistelutilanteeseen on työtaisteluoikeuttaan käyttävien syrjintää ammattiyhdistystoiminnan perusteella”, Pro toteaa tiedotteessa.

”Menettely on siis Suomen lakien vastainen ja siksi liitot vaativatkin UPM:ää luopumaan lisäkorvauksen maksamisesta ja pidättäytymään kaikista muistakin työntekijöiden perusoikeuksia loukkaavasta toiminnasta. UPM:n toiminta horjuttaa sen uskottavuutta työnantajana, jos se ei noudata edes pakottavan lainsäädännön työntekijöiden perusoikeuksia turvaavia periaatteita.”

Liitot kertovat olevansa edelleen valmiita neuvottelemaan UPM:n kanssa yrityskohtaisista työehtosopimuksista ja etsimään kaikille osapuolille hyviä ratkaisuja yhdessä sopien.

Näin asian näkee UPM

UPM puolestaan toivoo toimihenkilöidensä saapuvan lakkoilmoituksesta huolimatta töihin normaalisti.

”Lakolla ei ole vaikutusta toimihenkilöiden tuleviin työehtoihin, sillä UPM ei ole tekemässä työehtosopimusta Ammattiliitto Pro:n kanssa. Metsäteollisuus ry on irtautunut työehtosopimustoiminnasta, ja jatkossa UPM:n toimihenkilöiden työehdot sovitaan kuten yhtiön ylempien toimihenkilöiden työehdot on sovittu jo pitkään”, UPM:n tiedotteessa todetaan.

UPM kertoo, että sillä on Suomessa tällä hetkellä lähes 1400 ylempää toimihenkilöä ja noin 1000 toimihenkilöä. UPM:llä toimihenkilötehtävät ovat monipuolisia asiantuntija- ja esimiestehtäviä.

”Rajat eri toimihenkilöryhmien välillä ovat pienentyneet. UPM:n asiantuntijatehtävissä tarvitaan kykyä ja halua itsensä johtamiseen ja kehittämiseen. Työehtojen määrittäminen ilman työehtosopimusta antaa kaikille samat lähtökohdat ja mahdollisuudet​ sekä yhtenäistää sovellettavia työehtoja asiantuntija- ja esimiestyötä tekevien toimihenkilöryhmien välillä.”

Nykyiset Metsäteollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pro:n väliset työehtosopimukset ovat UPM:n mukaan voimassa sopimuskausien loppuun päättyen 31.12.2021 ja joidenkin sopimusten osalta 28.2.2022.

