Kokoomuksen Wille Rydman sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle.

Kansanedustaja. Kokoomuksen Wille Rydman sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle.

Kansanedustaja. Kokoomuksen Wille Rydman sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanin lausunto yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa on saanut aikaan vilkkaan keskustelun sosiaalisessa mediassa.

Rydman sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle. Hänen mukaansa perussuomalaisten eristäminen on ollut virhe, josta kokoomus on kärsinyt niin viime vaalien tuloksessa kuin laajemmin heikompina mahdollisuuksina ajaa puolueelle tärkeitä tavoitteita.

Lue myös:

Entinen kokoomuksen kansanedustaja ja europarlamentaarikko, viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha sanoo suoraan pitävänsä ajatusta kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyöstä vastenmielisenä.

”Politiikassa puolueen selkäranka tulee sen arvoista ja arvopohjasta. Kokoomuksen lähentyminen perussuomalaisia pelipoliittisista (puhumattakaan muista) syistä on vastenmielinen arvopohjaa rapauttava ajatus. Sellainen mikä tekisi äänestämisen vaikeaksi”, hän kommentoi Twitterissä.

Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes arvioi kokoomuksen olevan vaikeassa asemassa, koska sen irtiotto perussuomalaisista suosii helposti muita puolueita.

”Samaa mieltä asiasta ja arvopohjasta! Kokoomukselle toki vaikeaa se, että irtiotto perussuomalaisista suosii pelinrakentajan paikan osalta helposti muita puolueita. Toki demarien kannatus nyt niin alhaalla, että tilanne on todennäköisesti uudenlainen seuraavien vaalien jälkeisessä ajassa”, hän vastaa Pihalle.

Viestintätoimisto Miltton Networksin johtava neuvonantaja Sini Korpinen näkee, että puoluetta ei yhteistyökumppanina pidä arvioiden sen johdon näkemysten poerusteella.

”Ei, Wille. Puoluetta ei pidä yhteistyökumppanina arvioida sen johdon näkemysten pohjalta vaan sen perusteella, millaista yhteiskuntaa puolue haluaa rakentaa. Siltä pohjalta en ole yllättynyt, että Rydmania PS viehättää”, hän tviittaa.

Kokoomuslainen kuntapoliitikko Manolis Huuki on samoilla linjoilla Rydmanin kanssa. Hänen mukaansa kokoomus toistaa samoja virheitä kuin 1970- ja 1980-luvulla, jolloin SMP suljettiin ulos päivänpolitiikasta.

Lue lisää: