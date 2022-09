Venäjän viimeaikaiset tappiot Ukrainassa ovat suorastaan järkälemäisiä ja maan tilanne harvinaisen heikko, arvioi sotahistorioitsija Emil Kastehelmi.

Ukraina vapautti viimeisen viikon aikana Harkovan alueen aina Oskil-joelle asti ja Venäjä menetti lähes 9000 neliökilometriä miehittämiään alueita, hän toteaa.

”Venäjän tappio oli järkälemäinen. Taistelukentän tavanomaisten tappioiden lisäksi se menetti valtavat määrät kalustoaan, kärsi koko maailman silmissä jälleen uuden nöyryytyksen ja joutui muuttamaan koko sotansa tavoitteita. Häviöllä on poliittisia implikaatioita”, Kastehelmi arvioi Twitterissä.

Kritiikkiä itse Putinia kohtaan

Viime päivinä itse Venäjän presidentti Vladimir Putin on saanut Venäjällä osakseen vahvistuvaa kritiikkiä. Useat valtuutetut ovat vaatineet presidentti Putinin eroa. The Insiderin mukaan lausunnon on allekirjoittanut edustajia 18 eri alueelta Moskovassa ja Pietarissa.

”Venäjän sotilasosastot ovat vajaavahvuisia, tappioita on yhä vaikeampi korvata modernilla kalustolla, sotateollinen tuotanto on ongelmissa, sotilasaines on monilta osin heikkoa, rekrytointikampanjat eivät tuota tuloksia ja Putiniakin on alettu kritisoimaan näkyvämmin”, Kastehelmi huomauttaa.

”Sota on siirtynyt uuteen vaiheeseen, jossa aloite on lipsunut Venäjän käsistä Ukrainalle.”

Etulinja mukailee nyt jokilinjoja

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti maanantaina Izjumin valtauksen.

”Venäjä oli pitkään käyttänyt Iziumin aluetta hyökätäkseen moneen suuntaan. Etenkin hyökkäysyritykset kohti Slovianskia olivat jatkuvia. Suunta olisi teoriassa voinut aiheuttaa Ukrainalle ongelmia pitkällä aikavälillä, mutta nyt uhka on eliminoitu”, Kastehelmi sanoo.

Etulinja mukailee Kastehelmen mukaan tällä hetkellä jokilinjoja, eli Donetsia ja Oskilia.

”Venäjä voi yrittää nyt lähinnä puskea suoraan idästä kohti länttä. Ongelma on, että tätä sen on yrittänyt jo kuukausia. Tuloksia on vähän ja ne saavutetaan hyvin kalliilla hinnalla.”

”Ukraina vetää hieman henkeä huoltaakseen joukkojaan, järjestelläkseen logistiikkaansa. Taistelut Lymanin suunnalla ovat kuitenkin jatkuneet, ja Ukraina on edennyt Bilohorivkaan. Tämän suunnan huhumylly pyörii kiivaana. Uskon, ettemme ole nähneet vielä vastahyökkäyksen loppua.”

