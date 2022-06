Istahtaminen mökin puusaunan lauteille on monelle suomalaiselle kesän kohokohta, mutta löylyhuoneessa voi piillä myös riski. Puunpoltto synnyttää pienhiukkasia, jotka voivat lisätä astma- ja sydänoireita ja pitkällä aikavälillä kuolleisuutta.

Hiukkaspäästöjä voi kuitenkin vähentää merkittävästi omalla toiminnallaan. Olennaista on puukiukaan oikeaoppinen käyttö. Aivan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa kiuaskivien kunto, painottaa kiuasvalmistaja Harvian teknologiajohtaja Timo Harvia .

”Kivet vaikuttavat kiukaan lämmönvaihtimen toimintaa oleellisesti, ja siten saunan lämpenemiseen. Kiuaskivet ovat osa kiukaan lämmönvaihdinta, joka siirtää lämmön kiukaasta saunahuoneeseen.”

Jos lämmönvaihdin ei toimi, puuta joutuu polttamaan enemmän. Tämä johtaa suurempiin päästöihin.

Kiuasyhtiö suosittelee kivien vaihtoa kerran vuodessa, mutta harvoin käytössä olevan mökkikiukaan tapauksessa vaihtoväli voi olla pidempi.

”Kivet olisi hyvä vaihtaa viimeistään siinä vaiheessa, kun kukaan ei muista, milloin ne on viimeksi vaihdettu. Mikä tahansa rantakivi ei tähän käy, vaan niiden pitää olla kiukaaseen soveltuvia”, Harvia sanoo.

”Saunakivet ovat myös hyvä mökkituliainen.”

Jos mökkisaunan kivet ovat edelleen hyvässä kunnossa, mutta edellisestä saunomiskerrasta on aikaa, niiden päälle on todennäköisesti kerääntynyt pölyä. Siksi kivet ja kiuas on huuhdeltava ennen kiukaan ensimmäistä lämmityskertaa, jotta saunahuoneeseen ei tule ylimääräistä savua.

Samalla on hyvä myös puhdistaa tulipesä ja tuhkalaatikko, jotta puulla on tilaa palaa. Hyvä palaminen tarvitsee riittävästi ilmaa.

”Jos kiuasta käytetään useana päivänä peräkkäin, tuhkat tulee tyhjentää saunomiskertojen välillä kannelliseen ja jalalliseen tuhka-astiaan”, Harvia sanoo.

Moni saattaa nakata mökkikiukaan polttoaineeksi paperiroskia. Näin ei kannattaisi tehdä. Puukiukaat on suunniteltu polttamaan kuivaa puuta. Jos poltettavat puut ovat märkiä, ne laskevat palamisen lämpösuhdetta. Silloinkin pienhiukkasia syntyy enemmän.

”Hyvin palavan puun tunnistaa siitä, että halot kolahtavat, kun niitä napauttaa toisiaan varten.”

Sytykkeiksi käyvät esimerkiksi puutikut tai puupohjaiset sytytyspalat.

Pesää ei tule latoa välittömästi täyteen, vaan puut kannattaa polttaa useammassa erässä ja lisäillä puuta, kun liekit ovat hiipumassa. Puut on hyvä latoa vaakatasoon niin, että niiden väliin ja sivuille jää tilaa.

Jos käyttöohje ei toisin neuvo, tulisijat kannattaa aina sytyttää polttopuiden päältä. Näin savukaasut palavat paremmin.

Edellä mainitut toimenpiteet saunoja voi tehdä itse, mutta välillä on hyvä kutsua ammattilainen paikalle.

”Piipun ja tulisijan säännöllinen nuohoaminen on olennaista, jotta piippu ja kiukaan savukanavat vetävät kunnolla”, Harvia sanoo.

Puhtaasti palavan puun tunnistaa savun väristä. Mitä tummempaa savu on, se epäpuhtaammin puu palaa. Piipusta tupruttava tumma savu voi kertoa myös siitä, ettei hormi vedä kunnolla.