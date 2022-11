Demokratiaa ei enää voida pitää itsestäänselvyytenä Yhdysvalloissa, varoitti maan presidentti Joe Biden puheessaan keskiviikkona tärkeiden välivaalien alla.

Biden viittasi Yhdysvaltain kongressitalon valtaukseen 6. tammikuuta 2021, jolloin presidentinvaalit hävinneen Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat Capitol Hillille.

”Toivoisin voivani sanoa, että hyökkäys demokratiaamme vastaan päättyi sinä päivänä, mutta en voi”, Biden totesi puheessaan, jonka hän piti Capitol Hillin lähettyvillä.

Hän viittasi puheessaan myös suoraan Trumpiin. Amerikan demokratia on uhattuna, Biden sanoi, koska ”vaalit hävinnyt entinen presidentti kieltäytyy hyväksymästä vuoden 2020 vaalien tulosta”. Trumpin väite on saanut vahvan jalansijan republikaanipuolueessa.

”Meillä on jokaisen tason virkoihin – kuvernööreiksi, kongressiin, ministereiksi – pyrkimässä ehdokkaita, jotka eivät sitoudu hyväksymään tulosta vaaleissa, jotka ovat käynnissä”, Biden viittasi tulevan tiistain välivaaleihin.

”Tämä on tie kaaokseen Amerikassa. Tämä on ennennäkemätöntä, laitonta ja epäamerikkalaista. Kuten olen sanonut aiemmin, et voi rakastaa maatasi vain silloin kun voitat.”

Biden viittasi myös tuoreisiin kyselyihin, joiden mukaan peräti joka viides amerikkalainen hyväksyy poliittisen väkivallan ainakin joissakin tilanteissa. Lisäksi iso äänestäjistä on huolissaan väkivallan uhasta äänestyspaikoilla.

”Poliittista väkivaltaa kannattavien tai sen hiljaa hyväksyvien ihmisten määrä on hälyttävässä nousussa tässä maassa”, Biden sanoi.

Bidenin mukaan välivaaleja ei käydä normaalina vuotena. Hän käytti demokratian uhkaa kannustaakseen demokraatteja äänestämään. ”Demokratia riippuu äänestäsi”, kuuluu slogan.

”Kehotan sinua todella ajattelemaan tilannetta, jossa olemme. Emme usein joudu vaaleissa pohtimaan, suojeleeko antamamme ääni demokratiaa vai asettaako se demokratian vaaraan. Tänä vuonna näin on”, Biden sanoi.

Biden huomautti toisaalta, että koko republikaanipuolue ei suinkaan kyseenalaista vaalien luotettavuutta. Trumpilainen MAGA-vähemmistö on kuitenkin vahva, hän korosti.

Bidenin puheesta uutisoi muun muassa CNN. Kokonaisuutena se löytyy Valkoisen talon sivuilta.

