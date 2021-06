Liikenneturva nostaa verkkosivuillaan esiin pulmallisia kohtia, jotka liittyvät vuosi sitten voimaan tulleeseen uuteen tieliikennelakiin.

Nyt taajamien kaksisuuntaisilla teillä sallitaan pysäköidä ja pysäyttää ajoneuvo myös vasemmalle puolelle tietä, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa muille tienkäyttäjille.

Liikenneturvan yhteyspäällikön Eero Kalmakosken mukaan vasemmalle pysäköinti ja varsinkin pysäköintikielto viiden metrin matkalla ennen suojatietä on aiheuttanut paljon epätietoisuutta ja jopa vaarallista ja väärää pysäköintiä.

”Helpointa on ajatella, että viiden metrin tila ennen suojatietä katsotaan aina pysäköintiin käytettävän puolen varsinaisen ajosuunnan mukaisesti. Pysäköidyn auton keulan tai perän suunnalla ei ole vaikutusta metrimääriin. Ajattele asia vain ajokaistaa ajavien autojen näkökulmasta. Näkyvyys suojatielle ei saa peittyä”, Kalmakoski kertoo Liikenneturvan verkkosivuilla

Liikenneturvan havainnekuva kertoo, kuinka viiden metrin sääntö toimii.

Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen. Niissä tapauksissa pitää kuitenkin ottaa huomioon muu liikenne.

”Vaaratilanteita voi syntyä, jos kääntyvä auto kääntyy sopivaksi katsomalleen kaistalle, eikä ota samanaikaisesti viereisellä kaistalla tai perässä ajavia ajoneuvoja huomioon. Vastakkaisesta suunnasta samaan suuntaan kääntyvät eivät myöskään voi suuntamerkin perusteella päätellä, mille kaistalle ajoneuvo on kääntymässä. Jos liikennettä on runsaasti, turvallisinta on edelleen valita lähin kaista omasta suunnasta”, Kalmakoski kertoo.