Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa raportoitiin lauantaina 269 uutta koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on 14 viime vuorokauden ajalta 39,6 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Jyväskylässä todettiin perjantai-illan ja lauantaiaamun aikana 30 uutta tartuntaa. Taustalla on joukkoaltistuminen hengellisessä yksityistilaisuudessa. Jyväskylässä jo aiemmin tällä viikolla todetut tartunnat (13) liittyvät pitkälti samaan tilaisuuteen.

Jyväskylän kaupungin mukaan tartuntamäärät tulevat vielä nousemaan, sillä kaikkien tilaisuuteen osallistuneiden tuloksia ei ole vielä saatu.

”Tilaisuuteen osallistuneet on testattu ja karanteenit voidaan tänään tehtävän jäljitystyön myötä kohdentaa tarkasti. Tämä on kuitenkin jälleen herätys jyväskyläläisille siitä, että tilanne voi heikentyä nopeasti. Jatkotartunnoissa tärkein tekijä on nyt jokaisen oma käytös, eli pestään käsiä, käytetään maskeja ja pidetään turvavälejä. Tällä hetkellä maskisuositus puree ja hallitsemattomia tartuntaketjuja ei Jyväskylässä ole”, Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kommentoi tiedotteessa.

