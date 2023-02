Viron puolustusministeriön kansliapäällikkö Kusti Salm on todennut medialle Yhdysvaltain-vierailunsa yhteydessä, että vaikka Venäjän miestappiot Ukrainassa ovat mittavia, Venäjän kyky mobilisoida joukkoja on tehokas.

The New York Timesin lähteiden arvioiden mukaan venäläisiä olisi kaatunut tai loukkaantunut Ukrainassa sodan aikana lähemmäs 200 000. Lehti korostaa, että kyseessä on yhdysvaltalaisarvio.

Erityisesti Bah’mutin taisteluissa tappiot ovat olleet erittäin raskaita molemmin puolin.

Salm sanoi medialle viime viikolla NY Timesin mukaan, että Venäjä kestää tappioita paremmin kuin Ukraina. Yksityinen palkka-armeija Wagner on värvännyt joukkoonsa ison määrän vankeja, joita on käytetty tykinruokana erityisesti Bah’mutin taistelussa.

Tuomitut rikolliset taistelevat siellä tavallisia, perheellisiä ukrainalaissotilaita vastaan, ja ukrainalaissotilaat ”ovat arvokkaita Ukrainan armeijalle”, Salm sanoi NY Timesin mukaan.

Tämä tekee asetelmasta epäreilun, sillä Venäjälle vankien elämät ovat uhrattavissa, Salm jatkoi.

”Operatiivisesta näkökulmasta tämä on erittäin epäreilu tilanne ukrainalaisille ja taitava taktinen liike Venäjän puolelta”, Salm sanoi.

Washington Examiner -lehden mukaan Salm sanoi myös, että häntä ja hänen kollegoitaan on ärsyttänyt Venäjän liikekannallepanon merkityksen vähättely julkisuudessa. Salmin viesti on, että vaikka liikekannallepano on ollut laadultaan heikkoa, Venäjän keräämä sotilasmäärä on merkittävä.

”Kyseessä on maa, joka pystyy mobilisoimaan 300 000 ihmistä suoraan kaduilta muutamassa viikossa, viidessä viikossa juoksuhautoihin – en usko, että mikään länsimaa pystyisi vastaavaan”, Salm sanoi lehden mukaan.

Salmin mukaan Venäjä pystyy myös yhä valmistamaan aseita. Samaan aikaan Ukrainaa tukevien länsimaiden varastot tyhjenevät, Salm varoittaa. Länsimaissa aletaan vasta tajuta, että sodasta tulee hyvin pitkä, ja lännen on tehtävä selväksi itselleen, mitä se tavoittelee, Salm sanoo.