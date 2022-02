Paperittomien niin sanotun kertalaillistamisen selvittäminen perustui hallituksen yhteisiin päätöksiin, huomauttaa vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.

Hallitus on ollut julkisuudessa erimielinen hankkeesta, jota on selvitetty vihreän sisäministerin johdolla. Keskusta ja sdp ovat asettuneet julkisesti vastustamaan kertalaillistamista, joka toisi oleskeluluvan tietylle joukolle paperittomia.

Hyrkkö huomauttaa, että yksi syy paperittomien määrän kasvuun on turvapaikkajärjestelmän heikentäminen vuosina 2015–2016.

”Järjestelmä, jonka pitäisi olla luotettava ja oikeudenmukainen, ei sitä enää ollutkaan. Virheitä tapahtui ja niistä meidän on yhteiskuntana kannettava vastuu”, Hyrkkö tviittaa.

Noin 3000 paperitonta

Suomessa elää noin 3000 vuosina 2015–2016 maahan saapunutta paperitonta, jotka eivät syystä tai toisesta voi palata lähtömaahansa ja he ovat ikään kuin jumissa, Hyrkkö huomauttaa.

”Yhtenä ratkaisuna on selvitetty niin sanottua kertalaillistamista. Tietyn poikkeuksellisen ajanjakson aikana saapuneille turvapaikanhakijoille myönnettäisiin anomuksesta oleskelulupa. Toisin kuin moni luulee, asian selvittäminen perustui hallituksen yhteisiin päätöksiin.”

”Näiden vuosien aikana moni on hankkinut ammatin, oppinut kielen, perustanut perheen. He haluaisivat tehdä töitä ja rakentaa tätä yhteiskuntaa. Lapsia joka kymmenes, täällä syntyneitä ja kasvaneita. Tilanne on sekä näiden ihmisten että yhteiskunnan kannalta kestämätön.”

Vetoomus keskustalle ja sdp:lle

Hyrkkö perustelee nyt, miksi kertalaillistaminen voisi tulla kyseeseen. Epätäydellinen ratkaisu on hänen mukaansa monesti parempi, kuin ei ratkaisua ollenkaan.

”Nämä ihmiset ovat täällä, halusimme tai emme. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Siksi kyseeseen voisi tulla tällainen kertaluonteinen ratkaisu.”

Hyrkkö kysyy, mikä ratkaisu olisi poliittisesti mahdollinen, jos juuri tämä ei sitä ole.

”Kertalaillistamista (ja jopa sen selvittämistä) on muun muassa keskustan ja SDP:n suunnalta vastustettu. Ymmärrän periaatteellisen kysymyksen, joka tällaisessa ratkaisussa hiertää. Mutta muitakaan ehdotuksia ei ole kuulunut eikä mielestäni silmien sulkeminen ole vaihtoehto.”

”Vilpittömästi toivon, että hallituskumppanit keskustassa ja SDP:ssä vielä paneutuvat tähän asiaan huolella. Välillä nimittäin tuntuu, että on tärkeämpää antaa jonkinlainen viesti ’kovuudesta’, kuin etsiä tosielämän ongelmiin toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.”

Näin kommentoi demari Ylellä

Hyrkkö keskusteli aiheesta tiistai-iltana Ylen A-studiossa kansanedustaja Seppo Eskelisen (sd) kanssa. Eskeliseltä kysyttiin, mikä on hänen käsityksensä hallituksen yhteisestä tahtotilasta. Eskelinen vastasi, että ulkomaalaislainsäädäntöä tarkastellaan joka tapauksessa ensi vaalikaudella ja parlamentaarinen työryhmä aloittaa valmiuslain valmistelun.

”Nämä ovat kuitenkin ne isot asiakirjat kokonaisuutena maahanmuuton osalta. Minusta sitä pitäisi katsoa sinne tulevaan hallitusohjelmaan ja tulevaan hallitukseen”, Eskelinen sanoi A-studiossa.

