Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmä ottaa tiistaina käynnistyvään budjettiriiheen kantaa tavalla, jossa näkyy uuden puheenjohtajan Katri Kulmunin vaikutus.

Keskusta vaatii lapsiperheköyhyyteen puuttumista budjettiriihessä.

”Noin kuukausi sitten uutiset kertoivat, että joka seitsemäs maamme lapsista joutuu arjessaan elämään köyhyydessä. Tilanne on lasten ja perheiden kannalta väärin, kestämätön tälle maalle – ja suoranainen häpeä meille päättäjille yli puoluerajojen”, sanoo keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kalli tiedotteessa.

Puolueen tuore puheenjohtaja Kulmuni sanoi linjapuheessaan äskettäin, että tavoitteena on oltava lapsiperheköyhyyden poistaminen Suomesta.

”Tavoite on äärimmäisen kova ja edessä on pitkä tie, mutta olen samaa mieltä siitä, että yhtään vähempää emme voi tavoitella”, Kalli toteaa.

Keskustaryhmän mukaan puoluepoliittinen kiistely asiasta on tarpeetonta, koska ”jokainen Suomen puolueista on ollut viime vuosina vuorollaan hallitusvastuussa”. Ryhmän mukaan lapsiperheköyhyyteen puuttumisen on työllisyyden parantamisen ohella oltava hallituksen pian alkavan budjettiriihen pääasioita.

”Yksinhuoltajien lapsilisää on korotettava, monilapsisten perheiden lapsilisiä nostettava ja helpotettava myös opiskelevien vanhempien toimeentuloa. Korotukset eivät varmastikaan ole riittäviä, mutta toivon mukaan ne osaltaan helpottavat arjessa pärjäämistä ja ovat viesti siitä, että me eduskunnassa emme elä norsunluutorneissa.”

”On välttämätöntä, että myös perusturvaa parannetaan edelleen tulevina vuosina riippumatta siitä, mitkä puolueet hallituksessa kulloinkin ovat”, kannanotto jatkuu.

Myös peruskoulun ensimmäisiin vuosiin ja opettajien työn tukemiseen tarvitaan lisää voimavaroja, ja päiväkotien ryhmäkokoja on pienennettävä, keskusta hahmottelee.