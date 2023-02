Maa- ja metsätalousvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä susien kannanhoidollisesta metsästyksestä. Vielä keskiviikkona valiokunnan jäsenten sukset menivät ristiin, kun sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton edustajat marssivat ulos kokouksesta.

Keskiviikkoinen kokous keskeytettiin maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin (kesk) päätöksellä johtuen oppositiopuolueiden tilapäisestä enemmistöstä. Nyt Kalmari kertoo tiedotteessaan olevansa erittäin tyytyväinen, että lakimuutos saadaan maaliin. Lakimuutos ehditään käsitellä vielä tämän vaalikauden aikana.

”Tämä on todellinen työvoitto. On selvää, että suden kannanhoidollinen metsästys on välttämätöntä sosiaalisen kestävyyden turvaamiseksi muiden rinnakkaiseloa parantavien toimien ohella”, Kalmari sanoo.

Kansalaisaloitteeseen perustuvan lakiesityksen tarkoituksena on, että sutta saa metsästää kannanhoidollisesti, vaikka suotuisaa suojelutasoa ei olisi vielä saavutettu. Ehtona tälle on, että taso voidaan hoitosuunnitelman mukaan saavuttaa.

”On myönnettävä, että tyylipisteitä ei voi nyt antaa, mutta tärkeintä on, että asian käsittely saatiin valmiiksi. Valiokunnan mietinnössä on mukana esimerkkejä kansainvälisestä oikeuskäytännöstä, jolla eduskunta haluaa lieventää tuomioistuimien ylikireitä tulkintoja”, Kalmari kuvailee.

Maa- ja metsätalousvaliokunnassa istuva kansanedustaja Satu Hassi (vihr) ilmaisi Twitterissä pettymyksensä keskustan toimintaan.

”Se [keskusta] ei tyytynyt eduskunnan viimesyksyisen lausuman mukaiseen, hallituksen esittämään pykälään vaan ajoi oikeisto-opposition kanssa ohjeita oikeusistuimille”, Hassi kirjoittaa.

Hassin mukaan oppositio ja keskusta halusivat, että suden valikoiva metsästys voisi kohdistua tiettyjen yksilöiden sijasta laumaan niin, että koko lauma tapettaisiin, jos siihen kuuluu koirasusi.

Suden ja koiran risteymä, eli koirasusi, on Suomessa säädetty haitalliseksi vieraslajiksi. Luonnonvarakeskuksen määritelmän mukaan koirasuden selviäminen luonnossa ja lisääntyminen suden kanssa uhkaa suden geneettistä puhtautta ja luonnon monimuotoisuutta.