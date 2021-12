Maalittaminen on terminä politisoitunut, katsoo lakivaliokunnassa istuva perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen. Eduskunta on edellyttänyt sen selvittämistä, tulisiko lakia muuttaa maalittamiseen puuttumiseksi.

”Jos katsotaan poliittisia vastustajia, niin jos arvostelemme heidän lausumaansa tai ajatustaan, ja meistä useampi käy sanomassa, että tuo on aivan älytöntä, niin he tulkitsevat sen maalittamiseksi. Tässä kohtaa se menee munilleen”, Rantanen sanoo.

Rantanen jatkaa, että rikoslaissa on jo nyt useita rikosnimikkeitä, jotka voivat tulla kysymykseen maalittamisen kohdalla.

200 kansanedustajaa: Mari Rantanen Ensimmäisen kauden kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä. Lakivaliokunnan ja tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen. Kuntapolitiikassa vuodesta 2008, Helsingin kaupunginvaltuutettu vuodesta 2012. Suorittanut poliisin perustutkinnon sekä ensihoitajan, sairaanhoitajan ja lähihoitajan tutkinnot. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Kaikki julkaistut 200 kansanedustajaa -sarjan jutut täällä.

Useiden muiden kansanedustajien tavoin Rantanen kertoo, että koronapassia vastustavia palautteita ja viestejä tulee ”tolkuton määrä”.

”Jos maalittaminen tällä perusteella kriminalisoitaisiin, he [palautteen antajat] syyllistyisivät maalittamiseen, mikä on mielestäni ihan hullunkurinen ajatus. Se, että joku masinoi sähköpostien lähettämisen, niin so what? Ei niitä ole pakko lukea.”

Katso videolta, mikä on Rantaselle tärkein lakihanke ja keitä kollegoita hän kehuu:

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 18.10.2021 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

