Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä ilmoittaa kannattavansa Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.

Nato-kysymys on ollut erityisen vaikea vasemmistoliitolle. Vielä vuonna 2019 vasemmistoliiton puoluevaltuusto linjasi, ettei puolue istu hallituksessa, joka veisi Suomen Natoon. Puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson totesi kuitenkin maaliskuussa, ettei puolueen kannata tehdä Natosta tässä tilanteessa hallituskysymystä. Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainassa 24. helmikuuta.

Nyt kansanedustaja Kivelä kertoo Twitterissä, että äänestäisi eduskunnassa jäsenyyden puolesta, jos Suomi päättäisi hakea Natoon.

”Painaisin jaa. Olen ilmaissut myönteisen kantani jo monta viikkoa sitten puolueeni sisällä, mutta ajatellut, että on asiallista antaa aikaa eduskuntakäsittelylle”, hän tviittaa.

”En kuitenkaan usko, että mielipiteeni tästä enää muuttuu. Pidän kuitenkin tärkeänä, että asiaa voi kyllä vai ei -vastauksen lisäksi myös jatkossakin arvioida monelta kantilta.”

”Nato-jäsenyys toisi mukanaan omat riskinsä”

Eduskunta keskusteli eilen keskiviikkona Natoon liittyvästä ajankohtaisselonteosta. Keskustelussa Kivelä totesi Suomen punnitsevan historiallista päätöstä, jonka täytyy kestää aikaa. Hänen mukaansa kaikkiin vaihtoehtoihin liittoutumisen tai liittoutumattomuuden suhteen sisältyy sekä riskejä että hyötyjä, joita on voitava käsitellä rehellisesti.

”Venäjä on Ukrainassa aiheuttamansa hävityksen ja tuhon lisäksi romuttanut Euroopan turvallisuusjärjestelmää, ja tämän seuraukset tulevat näkymään vielä pitkään. Myös Suomessa on nyt päätettävä siitä, kuinka ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta. Erityisesti kysymys Nato-jäsenyydestä on ajankohtainen”, Kivelä sanoi eduskunnassa.

”Täysimittainen maasota Ukrainaan yllätti ja järkytti myös minua. Elämme nyt maailmassa, jossa naapurimme on häikäilemättömästi hyökännyt toisen naapurinsa kimppuun, hyökännyt suvereeniin valtioon syyllistyen lukuisiin sotarikoksiin ja mahdollisesti jopa kansanmurhaan. Suursota on romuttanut luottamuksen Venäjään ja muuttanut Euroopan turvallisuutta pitkäksi aikaa. Suomen turvallisuuspoliittisia päätöksiä on nyt tehtävä tässä todellisuudessa.”

Riippumatta Nato-jäsenyydestä Kivelän mielestä on jatkossakin tärkeää, että Suomi jatkaa kansainvälistä työtä rauhan ja ydinaseriisunnan puolesta.

”Tällä hetkellä ajattelen, että Suomen Nato-jäsenyys olisi Suomen turvallisuuden kannalta monella tapaa perusteltu vaihtoehto. Nato-jäsenyyden suurin hyöty olisi sen ennaltaehkäisevä vaikutus, ja annan sille paljon painoarvoa tässä pohdinnassa. Silti Nato-jäsenyys toisi mukanaan omat riskinsä, eikä se myöskään olisi taika-avain turvallisuuteen. Jatkossakin Suomen oma uskottava puolustus on kaikissa tilanteissa lähtökohtainen tapa pitää huolta Suomen turvallisuudesta.”

Aikaisemmin vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed on kertonut julkisuudessa kääntyneensä Nato-jäsenyyden hakemisen kannalle.

