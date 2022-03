Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik arvioi erittäin synkkään sävyyn sitä, mitä Venäjä aikoo Ukrainan sodassa tehdä seuraavaksi.

”Riski siitä, että presidentti Vladimir Putin turvautuu kemiallisiin tai ydinaseisiin kasvaa, koska hän ei saavuta tavoitettaan, siihen on valmistauduttava. Lännessä on mietittävä, miten tähän reagoidaan. Mitä selvemmältä Venäjän tappio näyttää, sitä suuremmaksi riski kasvaa, että käytetään epätavanomaisia aseita”, Raik sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Raikin mukaan on selvää, että länsimaiden on reagoitava vahvasta, mutta mitä se tarkoittaa, on vielä epäselvää.

”Ei voida poissulkea sitä, että Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan käytettäisiin rajoitetusti sotilaallista voimaa”, hän arvioi.

”En tarkoita, että tämä olisi todennäköinen vaihtoehto. Myös lännessä pitää nyt miettiä, millaisia viestejä Venäjälle lähetetään, onko keinoa tehdä Venäjälle selväksi, että reaktio olisi niin tuhoisa, ettei Venäjän kannata tälle tielle lähteä”, Raik jatkoi.

Hänen mukaansa Venäjä on tällä viikolla yrittänyt luoda vaikutelmaa, että se on tosissaan mukana neuvotteluissa, mutta tosiasiassa näin ei ole.

”Kun katsotaan tarkemmin, millaisia kantoja Venäjä on esittänyt ja miten Putin on esiintynyt, Venäjän kannoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Vaatimukset ovat edelleen sellaisia, ettei Ukraina voi niitä hyväksyä.”

Raik kuvailee Ukrainan olevan taisteluissa hyvin vahva ja sen taistelutahto on yllättänyt Venäjän.

”Niin kauan kuin Ukrainan halu puolustaa maataan ja lännessä on halua tukea puolustuskykyä, en näe, että Venäjä voisi päästä kovin pitkälle. Silloin tullaan taas näihin ikäviin skenaarioihin”, hän toteaa ja viittaa kemiallisiin ja ydinaseisiin.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi arvioi lauantaiaamuna, että nyt olisi aika laajoille rauhanneuvotteluille.

”On tullut aika palauttaa Ukrainan alueellinen koskemattomuus. Muutoin Venäjän tappiot tulevat olemaan sellaisia, että niistä toipuminen kestää useiden sukupolvien ajan”, hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Raikin mukaan rauhanneuvotteluissa Ukrainalle olennaisinta on itsemääräämisoikeuden säilyttäminen.

”Jos lähdetään keskustelemaan liittoutumattomuudesta, Ukrainan pitää saada vahvat turvatakuut. Miten se tehdään, on vaikean keskustelun paikka. On muistettava, että Venäjällä ei ole tapana kunnioitaa naapurimaidensa liittoutumattomuutta”, hän huomauttaa.