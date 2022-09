Ruotsidemokraatit on nousemassa Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi ohi kokoomuspuolue moderaattien.

Yleisradioyhtiö SVT:n ovensuukyselyn mukaan sosiaalidemokraatit pitää asemansa suurimpana puolueena 29,3 prosentin kannatuksella. Ruotsidemokraatit saavat ovensuukyselyssä 20,5 prosentin tuen ja moderaatit 18,8 prosenttia.

Tilanne Magdalena Anderssonin (sd) johtaman vasemmistoblokin ja Ulf Kristerssonin (kok) johtaman oikeistoblokin välillä on hyvin tiukka. SVT:n ovensuukyselyn mukaan vasemmisto on 0,6 prosenttiyksikön johdossa 49,8 prosentilla, kun oikeistoblokilla on 49,2 prosentin kannatus.

Myös TV4 julkisti oman vaalipäivän kyselynsä. Sen mukaan Anderssonin johtama vasemmistoblokki saisi 50,6 prosentin kannatuksen ja Kristerssonin oikeisto 48 prosenttia.

TV4:n kyselyssä ero ruotsidemokraattien ja moderaattien välillä oli vielä suurempi, kun moderaatit sai 16 prosentin kannatuksen ja ruotsidemokraatit 21,3 prosentin kannatuksen.