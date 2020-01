Britannian ero EU:sta vapauttaa kymmeniä paikkoja Euroopan parlamentissa.

Britit jättävät EU:n tammikuun 31. päivä, jolloin maan lippu lasketaan salosta Euroopan parlamentin edessä. Tyhjiä paikkoja jää 73, joista vain 27 täytetään. Loput jätetään täytettäväksi myöhemmin, kun EU joskus laajenee. Euroopan parlamentin koko on jatkossa 705 jäsentä.

Suomen paikkamäärä kasvaa yhdellä 14:ään. Paikka menee vihreiden Alviina Alametsälle. Suomen vihreiden meppien kokonaismäärä nousee kolmeen, yhtä isoksi kuin kokoomusryhmä.

”Tunteet ovat ristiriitaiset. Se, että itse pääsin mepiksi, on hieno tilaisuus, otan kunnian vastaan. Samalla vastustan brexitiä ja olen surullinen siitä. Harmittaa, että Britanniassa on mennyt niin kuin on mennyt”, parlamenttiin nouseva Alametsä sanoo.

Tällä hetkellä Alametsä toimii Helsingissä kaupunginvaltuutettuna. Euroopan parlamentissa hän aikoo ottaa agendalleen ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeudet.

”Riippuu, mihin valiokuntaan päätyy. Näihin asioihin voi kuitenkin vaikuttaa monesta valiokunnasta käsin.”

Alametsä on kiinnostunut esimerkiksi työllisyysvaliokunnasta, jossa ei toistaiseksi ole yhtään suomalaista.

Parlamentin valtatasapaino muuttuu brexitin myötä.

Suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen EPP kasvaa, kun taas sosiaalidemokraattien S&D kutistuu. Liberaalien keskiryhmä Renew Europe menettää jopa 11 meppiä. Ryhmät pysyvät kuitenkin suuruusjärjestyksessä entisellään.

Suurempi muutos tapahtuu, kun populistiryhmä ID ohittaa vihreät neljänneksi suurimpana poliittisena ryhmänä.

Sdp:n edustaja Miapetra Kumpula-Natri ei kuitenkaan näe suurta muutosta parlamentin toiminnassa.

”Se, että vihreät tipahtavat ID:n taakse vaikuttaa lähinnä puheenvuorojärjestyksiin salissa.”

Eurovaalien jälkeen puhuttiin paljon parlamentin toimintakyvystä, kun valta sirpaloitui entisestään eri ryhmittymille. Aiemmin kaksi suurinta, EPP ja S&D, pystyivät tekemään EU-politiikkaa kahdestaan sopimalla, mutta ryhmät menettivät yhteisenemmistön keväällä.

Kumpula-Natrin mukaan parlamenttiryhmien yhteistyökykyä ei ole vielä testattu, koska käsittelyssä on pääosin julistuksia ja ohjelmia. Lukkoon lyötyjä ryhmittymiä ei kuitenkaan ole, vaan enemmistö rakentuu asiakohtaisesti.

”Yhteistyö punnitaan, kun lähdetään kirjoittamaan pykäliä.”

Euroopan vihreät puolueet saivat viime eurovaaleissa vaalivoiton. Ryhmittymä haluaa saada enemmän painoa parlamentin politiikassa ja on äänestänyt taktisesti kahdessa tärkeässä äänestyksessä viime vuonna.

Heinäkuussa vihreät äänestivät komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia vastaan, ja marraskuussa ryhmä äänesti tyhjää, kun piti valita, antaako tukensa koko uudelle komissiolle. Ryhmä piti komission ohjelmaa hyvänä, mutta ei hyväksynyt kaikkia komissaareja.

”Vihreillä on ilmastoasioissa hyvä vahtikoiran rooli”, parlamenttiin nouseva Alametsä sanoo ja toivoo linjan jatkuvan.

”Komissio on luvannut paljon, mutta tiekartta ja konkretia puuttuvat.”

Brexitin vaikutus EU:n kehitykseen on vielä avoinna. On arveltu, että Saksan ja Ranskan vetämänä EU-yhteistyö syvenee.

”Brexit antaa pontta mietiskelyyn, alkaako EU:lla uusi aika, kun niin sanottu iso hankala maa, joka ei aina halunnut syventää integraatiota, lähtee pois”, Kumpula-Natri sanoo.

Ensin EU:n on solmittava uusi kauppasopimus Britannian kanssa. Parlamentti osallistuu siihen hyväksymällä tai hylkäämällä lopputuloksen.

”Nyt täytyy solmia post-brexit-järkiavioliitto aikuisten välille.”