Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) aiheutti kovan äläkän eduskunnan keskustellessa EU:n elvytyspaketista keskiviikkona.

"Kenen pussiin te pelaatte”, hän kysyi perussuomalaisilta.

”Nimittäin tässä oli kyseessä Euroopan unionin yhtenäisyys, tässä oli paljon pelissä, ja tällä teidän linjallanne edessä olisi väistämättä heikko ja hajanainen Euroopan unioni. Ja heikko ja hajanainen Euroopan unioni hyödyttää vain Euroopan haastajia ja muita vieraita valtoja”, Tuppurainen jatkoi.

Hänen mukaansa kysymyksiä herättää myös ”kokoomuksen kangertelu”.

“Teidän eurooppalinjanne on nyt tässä huojuva talo. Millä linjalla te olette? Vieläkö te olette sisarpuolueenne Merkelin linjoilla, vai lähestyttekö kenties jotain vieraampaa linjaa, jotain sellaista, joka hakee itselleen uutta polttoainetta EU-kriittisyydestä?”

Sama kysymys voidaan eurooppaministerin mukaan esittää myös kristillisdemokraateille.

“Ja teidän kohdallanne tulee mieleen: "Kaikki se, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille." Näin sanotaan Isossa kirjassa. Ja itse asiassa Euroopan unionin perussopimuksissa on sangen syvällisesti kirjoitettu solidaarisuudesta. Me olemme tässä globaalissa pandemiassa, ja perussopimukset antavat mahdollisuuden tukea toisia jäsenmaita myös taloudellisesti, kun vastassa on tällainen luonnonkatastrofin kaltainen kriisi. Mutta missä on kristillisdemokraattien sydän ja lähimmäisenrakkaus tässä tilanteessa? Mikä on teidän eurooppalinjanne? ”

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vastasi Tuppuraiselle vaatimalla anteeksipyyntöä.

”Oikeastaan hänen pitäisi pyytää anteeksi näitä törkeitä vihjailujaan. Todellinen EU:n ystävä on tietenkin huolestunut siitä, mille tielle tämä paketti meidät johtaa. Voi olla, että tämä on ainutkertainen, mutta kun minä yritän sitä kansalaisille sanoa, puolustaa teidän politiikkaanne, he eivät usko. Voisin sälyttää hallitukselle hieman vastuuta.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puolestaan sanoi, että hänen tekisi mieli kysyä ministeri Tuppuraiselta, kenen asialla tämä on.

”Vastaus lienee kysymättäkin selvä.”

Tuppurainen ei taipunut Vartiaisen vaatimaan anteeksipyyntöön, vaan vastasi sanoen ”antakaamme arvo toisillemme”.