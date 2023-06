Ryöstöistä ja pahoinpitelyistä epäillyt ovat vuodesta 2019 alkaen jälleen lisääntyneet kaikissa alle 21-vuotiaiden ikäryhmissä ja alle 15-vuotiailla vakavien rikosten osuus on kasvanut, kertoo Tilastokeskus.

Nuorisorikollisuuden kasvusta etenkin ryöstö- ja pahoinpitelyrikoksissa on uutisoitu paljon viime vuosina. Ilmiö näkyy myös Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilaston tuoreissa, vuotta 2022 kuvaavissa luvuissa, kertovat Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas ja kriminologian yliopistotutkija Markus Kaakinen artikkelissaan.

”Nuorten ryhmissä tekemät väkivaltarikokset ovat olleet jonkin verran yleisempiä pääkaupunkiseudulla, mutta laajemmin nuorten rikosten taustalla ei ole havaittavissa aiempaa suurempia ryhmiä taikka siihen viittaavaa systemaattista muutosta”, kaksikko kertoo jengikeskusteluun viitaten.

Nuorten rikoksentekijöiden määrä on lisääntynyt pahoinpitely- ja ryöstörikoksissa ikäryhmän kokoon suhteutettuna.

”Esimerkiksi vuonna 2022 selvitetyissä ryöstörikoksissa epäiltyjä alle 15-vuotiaita oli 269. Määrä kasvoi peräti 136 prosenttia edellisvuodesta. Hieman vanhempien eli 15–17-vuotiaiden epäiltyjen määrä kasvoi lähes 58 prosenttia. Tilastossa huomioidaan vain poliisin selvitetyiksi merkitsemistä rikoksista epäillyt. Epäiltyjen määrät eivät myöskään vastaa suoraan henkilömääriä, sillä sama henkilö voi olla epäiltynä useasta eri rikoksesta vuoden aikana”, artikkelissa kerrotaan.

Pahoinpitelyjen kohdalla kasvuprosentit eivät ole yhtä dramaattisia kuin ryöstöissä: alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä kasvoi 23 prosenttia ja 15–17–vuotiaiden epäiltyjen määrä 7,5 prosenttia.

Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä pahoinpitelyissä on ollut kasvussa vuoden 2015 jälkeen. Tuolloin epäiltyjä oli 950, kun vuonna 2022 epäiltyjä oli 2 700. Myös 15–17–vuotiaiden pahoinpitelyistä epäiltyjen määrä on kasvanut viime vuosina, mutta on edelleen alhaisempi kuin vuonna 2000, jolloin ikäluokassa oli 2 800 epäiltyä. Vuonna 2022 epäiltyjä oli 1 700.

Tilastoista ei ole mahdollista suoraan tarkastella jengiytymistä

Nuorten niin sanotun katuväkivallan yhteydessä on puhuttu paljon ryhmien tekemistä rikoksista ja jengiytymisestä. Vertaisvaikutteiden merkitys korostuu nuoruudessa, ja nuoret tekevätkin tyypillisesti rikoksia yhdessä muiden kanssa, Haapakangas ja Kaakinen kertovat.

”Rikos- ja pakkokeinotilastosta ei ole mahdollista suoraan tarkastella jengiytymisen kaltaisia rikoksen tekijöiden välisiä yhteyksiä. Aineiston pohjalta voidaan kuitenkin tarkastella sitä, miten epäiltyjen tekijöiden määrä rikoksissa kehittyy ajan saatossa. Korkeammat rikoskohtaiset epäiltyjen määrät kertovat isommissa ryhmissä tehdyistä rikoksista.”

Nuorten ryhmissä tekemät rikokset olivat Kaakisen ja Haapakankaan mukaan pääkaupunkiseudulla selvästi muuta maata yleisempiä erityisesti vuosina 2019–2020. Korkeampi epäiltyjen määrän keskiarvo viittaa suurempaan tekijäjoukkoon.

”Kolmen tai useamman alle 15-vuotiaan epäillyn pahoinpitely- tai ryöstörikosjuttujen osuus oli pääkaupunkiseudulla 29 prosenttia vuonna 2020. Vastaava osuus muualla Suomessa oli vajaat 16 prosenttia. Ero tasoittui kahden seuraavan vuoden aikana. Vuonna 2022 ryhmissä tehtyjen rikosten osuus oli pääkaupunkiseudulla 21 prosenttia ja muualla 18 prosenttia."

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on ollut viime vuosina hieman yli kaksi epäiltyä tekijää rikostapausta kohden, kun muualla Suomessa epäiltyjä on ollut noin 1,5 rikostapausta kohden.

Ryhminä tehdyissä rikoksissa hieman enemmän maahanmuuttajataustaisia

Kun alaikäisiä epäiltyjä tarkastellaan syntyperän mukaan, havaitaan ulkomaalaistaustaisia olevan hieman enemmän tapausta kohden kuin suomalaistaustaisia, kaksikko jatkaa.

”Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella ero oli suurimmillaan vuosina 2019–2020, mutta kaventui sen jälkeen. Vuonna 2022 ero suomalaistaustaisiin nähden oli vähäinen.”

Tutkijat summaavat artikkelissa, että alaikäisten epäiltyjen määrässä väkivaltarikosta kohden ei havaita systemaattista kasvua 2000-luvulla.

”Näyttää siis siltä, ettei rikosten taustalla ole ainakaan isossa mittakaavassa aiempaa suurempia ryhmiä.”

Tilastot ovat kuitenkin puutteellisia: asian selvittäminen ei tutkijoiden mukaan ”valitettavasti onnistu kovin tarkasti käytetyn aineiston avulla”.

”Tämän tarkastelun perusteella ei voida tehdä vahvoja johtopäätöksiä nuorten rikoksia tekevistä ryhmistä tai ’jengiytymisestä’. Vaikuttaakin siltä, että nuorten väkivaltarikoksista iso osa on tehty vuodesta toiseen yhdessä toisten kanssa, vaikka osuudessa on jonkin verran vaihtelua.”

Tutkijat huomauttavat, että esimerkiksi poliisin tunnistamien katujengiyhteyksien lisääminen rikoksen luokittelutekijöihin parantaisi tilastointia.

Alle 15-vuotiaiden rikokset entistä vakavampia

Viime vuosina rikostilastoissa on ollut viitteitä nuorten rikosten törkeysasteen noususta. Esimerkiksi ryöstörikosten osuus onkin noussut.

”Henkilön vuoden törkeimmän selvitetyn rikoksen mukaan tarkasteltuna alle 15-vuotiailla epäillyillä omaisuusrikosten (varkaus, näpistys) osuus on vähentynyt. Vuonna 2022 vajaalla 35 prosentilla alle 15-vuotiaista epäillyistä varkausrikos oli törkein selvitetty rikos. Vuonna 2006 näin oli 54 prosentilla. Ryöstörikoksen osuus törkeimpänä rikoksena on puolestaan kasvanut 0,7 prosentista 2,3 prosenttiin.”

”Omaisuusrikosten osuuden laskiessa henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten osuus on noussut vuoden 2006 kymmenesosasta neljännekseen vuonna 2022. Pääosa näistä on perusmuotoisia pahoinpitelyjä. Pahoinpitelyissä etenkin yleisellä paikalla tapahtuneiden osuus on lisääntynyt”, tutkijat jatkavat.