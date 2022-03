Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson (sd) kertoo televisioidussa puheessaan Ruotsin nopeuttavan sotilaallista varustautumista Ukrainan sodan johdosta.

Andersson piti tiistai-iltana televisioidun puheen.

”Ruotsi, Euroopassa on käynnissä sota”, hän aloitti.

Andersson tuomitsi Venäjän hyökkäyksen laittomaksi ja korosti, että Venäjän hyökkäys ei ole ainoastaan hyökkäys Ukrainaa kohtaan, vaan hyökkäys kohdistuu myös jokaisen maan oikeuteen päättää itse omasta tulevaisuudestaan.

”Kreml katsoo, että Ukraina kuuluu Venäjän erityiseen etupiiriin. Mutta tämän päivän Euroopassa ei ole etupiirejä. Mikäli Venäjän onnistuu alistamaan Ukrainan valtaansa, se voi esittää samanlaisia vaatimuksia myös muille maille.”

Puheessaan Andersson perusteli myös kansalle päätöstä lähettää aseapua Ukrainaan. Sunnuntaina Ruotsi päätti toimittaa 5 000 AT4-panssaritorjunta-asetta Ukrainaan. Andersson huomautti, että vastaavaa Ruotsi ei ole tehnyt sitten sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen vuonna 1939.

”Monet ruotsalaiset pitävät itsestään selvänä, että ojennamme auttavan kätemme hyökkäyksen kohteeksi joutuvalle. Mutta tiedän, että on myös niitä, jotka kysyvät, mitä seurauksia tällä on Ruotsille. Tuleeko meistä nyt maalitaulu venäläisille vastatoimille?”

”Olen punninnut molempia näkemyksiä. Pääministerinä ensimmäinen ja viimeinen kysymykseni ennen jokaista päätöstä on aina: mikä on parasta Ruotsin turvallisuudelle? Johtopäätökseni on se, että Ruotsin turvallisuutta tukee parhaiten se, että autamme Ukrainaa puolustamaan itseään.”

Andersson sanoo, että Ruotsiin ei kohdistu suoraa hyökkäyksen uhkaa, mutta arvioi turvallisuustilanteen heikentyneen entisestään.

”Ruotsin kansa on venäläisten vaikuttamiskampanjoiden ja disinformaation maalitaulu. Tarkoituksena on pelotella meitä, hiljentää meidät ja kasvattaa vastakkainasettelua – niin EU:n sisällä, Ruotsissa kuin ihmistenkin kesken.”

Ruotsissa on laaja poliittinen tahtotila vahvistaa maan puolustusta, mutta Andersson painottaa nyt, että tahtia on nyt kiristettävä. Hän sanoo esittävänsä lisäpanostuksia maan kokonaispuolustuksen kehittämiseen.

Magdalena Andersson myös kehotti myös ruotsalaisia varautumaan sodan seurauksiin.

”Polttoaineiden ja sähkön hinta nousee jo. Myös muista hyödykkeistä voi tulla kalliimpia kuten esimerkiksi elintarvikkeista. Osakesäästäjät näkevät, miten eläkevarat ovat nyt paineen alla. Ruotsalaiset työpaikat ja yritykset ovat vaarassa kärsiä.”

Samalla hän kannusti ruotsalaisia osoittamaan tukeaan ukrainalaisille osallistumalla rauhanomaisiin mielenosoituksiin tai lahjoittamalla rahaa.

”Kukaan meistä ei voi tehdä kaikkea, mutta jokaisella yksittäisellä teolla on merkitystä.”