Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka pitää Ruotsin uutta Nato-linjausta suurena ja merkittävänä muutoksena.

”Ruotsi seuraa Suomen perässä, ja sellaisesta ei aikaisemmin kukaan ole edes unta nähnyt. Suomi on kuitenkin edelleen puoli askelta pidemmällä kuin Ruotsi”, Tarkka kirjoittaa Facebookissa.

Tällä viikolla päätetyn uuden linjauksen mukaan Ruotsin valtiopäivät vaatii nyt hallitusta asettumaan Suomen tavoin niin sanotun Nato-option taakse. Nato-optio tarkoittaa, että Ruotsi ei hakeutuisi Naton jäseneksi, mutta ylläpitää aktiivisesti mahdollisuutta hakeutua puolustusliiton jäseneksi.

Tarkka tulkitsee, että Suomessa syksyllä julkaistu ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sen sijaan osoittaa, että Suomen tavoite on todella hyödyntää Natoon liittymisen mahdollisuutta, ja ”esteet sen tieltä halutaan raivata jo etukäteen”.

”Natoon liittymisestä ei selonteossa enää käytetä sievisteleviä kiertoilmauksia vaan sitä sanotaan Natoon liittymiseksi. Jos päätös siitä joskus tehdään, se on ”tarkoitus tehdä reaaliajassa kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset huomioiden”. Tämä on kaiken turvallisuuspolitiikan peruslogiikkaa, ja siltä polulta poikkeaminen on vaarallista”, hän kommentoi.

Selonteon mukaan Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä on Naton avoimien ovien politiikan (NATO’s Open Door Policy) jatkuminen, eli jäsenyysmahdollisuuden säilyminen avoimena Naton edellytykset täyttäville maille.

”Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä säilyttää mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä. Ratkaisuja tarkastellaan aina reaaliajassa kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset huomioiden. Yhteistyön kautta saavutetulla yhteensopivuudella varmistetaan, ettei mahdolliselle liittymiselle muodostu käytännön esteitä”, selonteossa sanotaan.

