Kuva: Outi Järvinen

Neljä vuotta sitten vaali-illan jälkeen puhuttiin vaalituloksen aiheuttamasta tulevien hallitusneuvottelujen vaikeudesta, jota kuvattiin poliittiseksi konkeloksi.

Lopulta hallituspohjayllätysten jälkeen hallitusneuvottelut etenivät varsin nopeasti.

Puun kaataminen ei joskus suju suunnitellusti. Puunrunko ei silloin kaadu maahan asti, vaan jää nojaamaan toista puuta vasten. Tällaisen konkelon laukaiseminen voi olla kimurantti paikka.

On hyvä kysymys, pohjustaako vaalitulos tällä kerralla vaikeasti laukaistavaa konkeloa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ryhtyy nyt vetämään hallitustunnusteluja.

Jo ennen vaaleja tuleviksi hallituspohjiksi veikkailtiin erityisesti sinipuna- tai perusporvaripohjaa. Perusporvarihallituksen runkona olisi kaksi vaalien suurinta voittajaa, kokoomus ja perussuomalaiset.

Pohjaan tarvittaisiin kuitenkin keskusta, joka kärsi jo toisen perättäisen rökäletappion eduskuntavaaleissa. Politiikassa tilanteen vaihtuvat joskus nopeasti, mutta ainakin juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että tämän hallituspohjan osalta latu ei vedä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi maanantaina, että keskustan paikka on oppositiossa. Hän totesi, että keskusta on kohdannut historiallisen vaalitappion. Tuloksesta on Saarikon mukaan vedettävissä vain yksi johtopäätös, joka on, että puolueen paikka on oppositiossa.

Sinipunahallituspohjaan tarvittaisiin puolestaan kokoomuksen ja SDP:n ja RKP:n lisäksi rajun vaalitappion kärsinyt vihreät.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo katsoo, että vihreille hallitukseen lähtemisen kynnys on äärimmäisen korkea.

Eduskuntavaalien tuloksella olisi kasattavissa myös kapean enemmistön omaava hallitus kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisten ja RKP:n varaan. Tällainen vaihtoehto noussee tiukemmin nyt valokeilaan, kun ainakin tällä hetkellä erilaisia konkeloita näyttää olevan monen muun hallituspohjavaihtoehdon osalta.

Kapean eduskuntaenemmistön omaavassa pohjassa pienillä puolueilla olisi iso painoarvo. Mieleen tulee Jyrki Kataisen (kok) hallitus, jossa RKP:llä ja kristillisillä oli painavat oikeus-, puolustus- ja sisäministerin salkut.

Monen talousrohdon teho on kysymysmerkki

Lähtivätpä hallitusneuvotteluihin mitkä puolueet tahansa, niin osviittaa ratkaisujen mahdollisista avaimista voi hakea 2010 -luvun eduskuntavaalien jälkeisistä hallitusneuvotteluista.

Vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitusneuvotteluissa sorvattiin jo ennen monia muita linjauksia, työryhmälinjauksina lähtökohdat maahanmuuttopolitiikkaan, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä EU-linjauksiin liittyen.

Työryhmälinjauksiin vuonna 2015 esimerkiksi kuului, että hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa. Samalla myöhemmin linjauksessa todettiin, että hallitus kannustaa avoimeen keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita.

Jos kokoomus ja perussuomalaiset ovat nyt hallitusneuvotteluissa, niin talouslinjan ohella iso kysymys on näkemysten yhteensovittaminen työperäiseen maahanmuuttoon, ilmastokysymyksiin ja EU-politiikkaan liittyen.

EU-kysymysten osalta iso haaste on siinä, että on hyvin vaikea haarukoida, mitä kaikkea lähivuosina voi EU-kentillä tulla vastaan.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten näkemyserot esimerkiksi ilmastokysymyksiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyen ovat olleet sen verran isoja, että mahdollisissa neuvotteluissa kompromissitaidetta tarvitaan ratkaisujen löytämiseksi.

Jos hallitusneuvotteluissa ovat puolestaan runkopuolueina kokoomus ja SDP, niin iso kysymys on sovun löytäminen talouslinjasta. Kuluneen vaalikamppailun aikana kokoomuksen ja SDP:n talouslinjaukset erosivat rajusti. Mieleen tulee vuoden 2011 poikkeuksellisen vaiherikkaat hallitusneuvottelut.

Vuonna 2011 eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa aiempien eduskuntavaalien maaliskuun sijaan ja vaalipäivä oli 17. huhtikuuta. Lopulta Kataisen hallitus pääsi aloittamaan 22. kesäkuuta.

Vuonna 2011 vaikeat hallitusneuvottelut vaikuttivat osaltaan siihen, että hallitusohjelmaan tuli paljon kritiikkiä keränneitä hyvin kaavamaisia kirjauksia. Kirjauksiin kuului esimerkiksi se, että sopeutus jakautuu tasan tulo- ja menotoimenpiteiden kesken.

Joskus kaavamaiset kirjaukset ovat toki tarpeen, että sopu ylipäätään syntyy. Iso riski kuitenkin on, että tarkkojen kirjausten ja vastakkainasettelun myötä päädytään pelaamaan nollasummapeliä, jossa tulokset jäävät vähiin.

Mahdollista hallitustaivalta ei helpottaisi se, jos hallitusohjelmaan päätyisi monia sellaisia talousrohtoja, joiden teho tai ylipäätään toteuttamisedellytykset ovat kovin epävarmoja.