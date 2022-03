Jos Venäjä kaappaa Kiovan, Ukrainassa voi olla edessä vuosikausiksi pitkittyvä sotatila ja vastarintataistelu miehittäjää vastaan, arvioi yhdysvaltalaisen Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksen varajohtaja, kansainvälisen turvallisuuden ohjelman vanhempi tutkija Emily Harding.

Harding kirjoittaa asiasta verkkolehti Politicossa. Hän väläyttää näkymää, jossa vuonna 2032 uutisoidaan osapuolten tulitaukosopimuksesta Kiovan hallinnasta käytyjen 10-vuotisten taisteluiden jälkeen.

”Kun Venäjän sota Ukrainaa vastaan yhä yltyy, tällainen aikajana ei ole mahdoton, ei edes pessimistinen. Päinvastoin se on todennäköisin tapa, jolla Ukraina voisi voittaa pitkittyvän taistelun Venäjää vastaan. Voitto on mahdollinen vain, jos Naton jäsenmaat jatkavat tukeaan Venäjän miehityksen vastustamiseksi”, Harding kirjoittaa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että sodan loppuminen on kaukana, Harding jatkaa tiistaina julkaistussa kirjoituksessaan. Ukrainan puolustuskyky ja -tahto on yllättänyt Venäjän, jonka joukkojen taistelutahto on puolestaan kyseenalainen.

”Mutta jos Venäjä onnistuu voittamaan perinteisessä sodankäynnissä ja valtaa Kiovan tulevina päivinä, on varmaa, että Moskova pyrkii välittömästi nostattamaan oman nukkehallituksensa ja väittää sen johtavan maata.”

Silloin Ukrainan joukkoja odottaa hirvittävä valinta, Harding kirjoittaa.

”He voivat joko antautua nukkehallitukselle, tietämättä ovatko tapettavaksi vai vangittavaksi listattujen ukrainalaisten listalla; he voivat yrittää paeta tuhansien muiden pakolaisten joukossa; tai he voivat siirtyä varjoihin ja jatkaa vastarintaa kapinallisina”, vanhempi tutkija kirjoittaa.

Vastarintajoukoilla olisi suuria etuja, sillä heillä olisi kansan laaja tuki puolellaan samoin kuin ulkovaltojen apu. Vastarinnan tukikohtana voisivat toimia Länsi-Ukrainan alueet, jos aivan koko maa ei päädy Venäjän haltuun.

Aseellisen vastarinnan tavoitteena olisi maksimoida Ukrainan hallinnan hinta Venäjälle ja lisätä painetta Kremliä kohtaan.

”Venäjän sisäinen sodanvastustus kuplii jo mielenosoituksina ympäri maan, ja taisteluiden ensimmäisenä päivänä Venäjällä pidätettiin enemmän mielenosoittajia kuin Ukrainassa kaatui ihmisiä taisteluissa. Tyytymättömyys Venäjällä kasvaa, kun talous synkistyy ja Venäjän uhriluku nousee”, Harding ennakoi.

Kansainväliseltä yhteisöltä ja erityisesti Nato-mailta tilanne vaatii vankkumatonta tukea Ukrainalle niin sotilaallisesti kuin taloudellisesti. Tämän suhteen haasteet ovat vasta yltymässä, sillä öljyn hinta tulee nousemaan, energian saanti vaikeutumaan ja esimerkiksi pakolaisten määrä kasvamaan, Harding varoittaa. Silti pakotteista täytyy pitää kiinni.

”On tärkeää muistaa, että useimmat aseelliset kapinat kestävät arviolta 8–10 vuotta. Huolimatta kiivaasta uutis- ja vaalisyklistä Nato-jäsenten täytyy ajatella Ukrainan kansan tukemista 10-vuotisella strategialla.”

”Se voi tuntua kivuliaalta ajatukselta, mutta jos he eivät tee näin, vaihtoehtoinen otsikko ylempänä esittämääni on paljon synkempi. Se kuvaisi Ukrainaa täysin Moskovan käsissä, ja Venäjän uhan siirtymistä Moldovan päälle Naton itäisellä laidalla”, Harding kirjoittaa.

Tuhoja. Ukrainan armeijan sotilas tuhotulla sillalla Irpinissä torstaina. Kuva: epa09799526