Koronarokotteet ovat asiantuntijoiden mukaan osoittautuneet tehokkaiksi ja turvallisiksi, mutta silti koronatautiin sairastuneista merkittävä osa on nyt rokotettuja – etenkin vasta yhden rokoteannoksen saaneita.

Ilmiö voi herättää ihmetystä: eikö rokotus suojaakaan? Tyksin ylilääkäri, Turun yliopiston professori Juhani Knuuti vastaa ihmetykseen Puheenvuoron blogikirjoituksessaan.

”Koronarokotteet ovat osoittautuneet varsin tehokkaiksi ja turvallisiksi. Vaikka uusien varianttien osalta rokotteen teho ei ole yhtä hyvä kuin aikaisempien, rokotus näyttäisi olevan edelleen tehokas, etenkin vakavan tautimuodon ja kuolemien estossa. Kaksi viikkoa sitten Yhdysvaltojen tautivirasto CDC julistikin, että epidemiasta on tulossa rokottamattomien epidemia”, Knuuti kirjoittaa.

Samaan aikaan on kuitenkin uutisoitu, että merkittävä osa sairastuneista onkin ollut rokotettuja, myös Israelissa, jossa rokotuskattavuus on hyvin suuri.

”Miten tämä on selitettävissä? Eikö rokotus suojaakaan?” Knuuti kirjoittaa.

”Selitys [on] yksinkertaisempi kuin nopeasti ajattelisi. Selitys on tilastollinen, kognitiivinen harha nimeltä Base Rate Bias tai Base Rate Fallacy. Kun rokotettujen osuus väestössä kasvaa, rokotettujen sairastuneiden suhteellinen osuus kasvaa myös, vaikka rokotuksen teho olisi edelleen hyvä.”

Knuuti valaisee asiaa esimerkillä.

”Tilanne 1: Rokotuksen teho 90%, rokotettuja väestössä 50%, oletus että 20% rokottamattomista sairastuisi. 50 rokottamattomasta sairastuisi 10 henkilöä eli 20%. 50 rokotetusta sairastuisi 1 henkilö, eli 2% Sairastuneista 11 henkilöstä 10 olisi rokottamattomia ja 1 rokotettu.”

Tilanteessa kaksi rokotuksen teho olisi sama 90 prosenttia, mutta rokotettuja olisi väestössä 90 prosenttia. Oletus olisi yhä, että 20 prosenttia rokottamattomista sairastuisi.

”10 rokottamattomasta sairastuisi 20% eli 2 henkilöä. 90 rokotetusta sairastuisi 2% eli 2 henkilöä. Sairastuneista 4 henkilöstä 2 olisi rokottamattomia ja 2 rokotettu.”

Knuuti summaa: ensimmäisessä tilanteessa vain 10 prosenttia sairastuneista oli rokotettuja – jälkimmäisessä 50 prosenttia.

”Kun rokotuskattavuus väestössä kasvaa, myös rokotettujen suhteellinen osuus sairastuneista kasvaa, vaikka rokotteen teho olisi edelleen hyvä”, hän kirjoittaa.

Lääkäri-professori. Juhani Knuuti käsittelee blogissaan aktiivisesti terveysväitteitä, joita julkisuudessa esiintyy. Kuva: Pete Anikari

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi heinäkuussa, että Suomessa koronarokotteen saaneista noin 1 per 10 000 rokotettua on saanut koronatartunnan rokotuksen jälkeen. Suomalaisista jo noin 66 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen eli ensimmäisiä annoksia on annettu noin 3,7 miljoonaa.

HUS-alueelta puolestaan kerrottiin heinäkuun lopussa, että yhden rokotteen saaneista sairastuneita on ollut 0,2 prosenttia 1,1 miljoonasta rokotetusta. Kahden rokotteen läpi on sairastunut Husin alueella seitsemän kuukauden aikana 0,04 prosenttia noin 260 000 tuplarokotetusta. Sen sijaan sairaalahoitoon päätyneistä ”valtaosa” on viime viikkojen aikana ollut rokottamattomia.

