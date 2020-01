Kiinalaisia ostoksilla Wuhanin kaupungissa, josta uusi koronavirus on lähtöisin. Kuvassa näkyvistä kasvonsuojuksista ei ole asiantuntijoiden mukaan apua virukselta suojautumisessa.

Uuden koronaviruksen taudinkuvaan ovat kuuluneet Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan kuume, yskä ja hengenahdistus.

”Joissakin tapauksissa on esiintynyt munuaisten vajaatoimintaa. Useilla sairastuneilla on todettu myös ripulia. Immuunipuutteisilla henkilöillä taudinkuva on saattanut olla epätyypillinen”, THL kertoo sivuillaan samansukuiseen Mers-koronavirukseen liittyen.

Riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon lisäävät, diabetes, sydänsairaus ja tupakointi. Pääosalla sairastuneista oireet ovat olleet lieviä, mutta hoito saattaa vaatia myös tehohoitoa.

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Vakavia tautitapauksia ovat aiemmin aiheuttaneet SARS ja MERS -koronavirukset, joiden tyyppinen uusi koronavirus on.

Koronaviruksia vastaan ei ole lääkehoitoa eikä rokotetta. Tämä koskee THL:n ja kansainvälisten uutisten mukaan sekä Mers-virusta että uutta koronavirusta.

Kiinan Wuhanista levinnyt, etenkin keuhkokuumetapauksia aiheuttanut virus tunnetaan nimellä uusi koronavirus (2019-nCoV).

Yle kertoi tänä aamuna, että Ivalossa kahden kiinalaisen turistin epäillään kantavan koronavirusta. Wuhanista saapuneet kiinalaiset ovat on hakeutuneet viime yönä Ivalon terveyskeskukseen hoitoon influenssaoireiden vuoksi.

Päivitys: jutun tietoja täsmennetty koronaviruksen tyypin osalta.

