Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii oikeuskansleri Tuomas Pöystiä selvittämään täyttyvätkö perustuslain edellyttämät vaatimukset tiukoille ravintola- ja tapahtuma-alan koronarajoituksille enää.

”Laillisuusvalvojan on puututtava tilanteeseen, missä on käynyt selväksi, että perustuslakivaliokunnan rajoitustoimia koskeva reaaliaikainen seuranta on politisoitunut”, Heinonen kommentoi tiedotteessaan.

Hän edellyttää, että oikeuskansleri selvittää ja arvioi onko perusteet rajoituksille poistuneet.

”Välttämättömyyskriteerien pitää täyttyä nii. alueellisesti, elinkeinokohtaisesti ja myös erilaiset ravintolat huomioiden. Rajoitustoimien purkamisesta käydään hämmentävää poliittista kinastelua ja vääntöä ja näköjään jopa kauppaa eri hallituspuolueiden kesken pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen pöydissä. Elinkeinonvapautta ja myös muita perustuslaillisia oikeuksia rajoitetaan poliittisten kiistojen takia.”

Heinonen muistuttaa, että Euroopassa on pystytty avaamaan ravintolat koronaturvallisesti ja toteuttamaan myös tapahtumia Euroviisuista lähtien.

”Olen samaa mieltä kulttuurialan toimijoiden kanssa, että jo riittää. Tämä on niin vakava asia, että pitää kysyä nauttiiko hallitus enää toimissaan luottamusta?”

Kevennyksiä tulossa

Hallituksen sote-ministeriryhmä keskusteli Suomen koronatilanteesta ja rajoituksista eilen perjantaina. Ministeriryhmä esittää ravitsemisliikkeiden rajoituksiin kevennyksiä, joista päätöksiä tehtäisiin valtioneuvostossa mahdollisimman pian ensi viikolla.

Kevennysten mukaan perustasolla ravintoloiden anniskelu tulisi sallia klo 07-01 ja ravitsemisliikkeet saisivat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-02. Lisäksi esitetään, että erillinen ns. karaoke- ja tanssikielto poistettaisiin perustasolla. Perustasolla voitaisiin ministeriryhmän mukaan poistaa myös ns. istuma- ja pöytäpaikkavaatimus ulkona tapahtuvassa ravitsemistoiminnassa. Tällä mahdollistetaan erityisesti yleisötapahtumissa tapahtuvaa ravintolatoimintaa.

Kiihtymisvaiheen alueilta poistettaisiin erillinen ns. karaoke- ja tanssikielto.

Leviämisvaiheen alueilla niiden ravintoloiden, joiden pääasiallisena tarkoituksena on muu kuin alkoholin tarjoilu, aukioloaikaa ja anniskeluaikaa tulisi laajentaa siten, että anniskelu olisi sallittu klo 07-20 ja aukiolo olisi sallittu 05-21.

